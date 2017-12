Olteanu, somat să grăbească adoptarea Legii lustraţiei

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, este somat, printr-o scrisoare deschisă, de peste 20 de organizaţii civice şi sindicale să urgenteze adoptarea Legii lustraţiei pînă la finalul lunii septembrie, în caz contrar acestea cerîndu-i oficial demisia. Autorul scrisorii deschise, Sorin Ilieşiu, îl acuză pe Olteanu de faptul că, deşi în urmă cu un an promitea că Legea lustraţiei va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor în două săptămîni, acest lucru nu s-a întîmplat nici după un an. Organizaţiile care şi-au asumat documentul susţin că “nu concep” ca Legea lustraţiei să nu opereze pentru alegerile parlamentare de la finalul anului 2008, ameninţînd că dacă pînă la 30 septembrie actul normativ nu va trece de Cameră, vor cere demisia de onoare a lui Olteanu: “Vinovaţii masacrului nu au fost nici astăzi judecaţi, tocmai pentru că Legea Lustraţiei nu a fost votată, iar securiştii şi comuniştii lustrabili din instituţiile statului au reuşit pînă în prezent să blocheze dosarele revoluţiei şi ale mineriadelor”. În plus, semnatarii ameninţă şi că vor cere electoratului un vot de blam faţă de liberali în alegerile de la sfîrşitul anului, pe motiv că, dacă Legea lustraţiei nu va fi adoptată, “angajamentele electorale ale PNL pentru împlinirea idealurilor de Dreptate şi Adevăr au fost o înşelătorie extrem de gravă”. Semnatarii documentului remis, ieri, presei, îi cer totodată şi premierului Călin Popescu Tăriceanu să-l excludă pe Olteanu din PNL, în cazul în care acesta nu face demersurile necesare pentru ca Legea lustraţiei să ajungă în faţa plenului pentru vot pînă la termenul-limită acordat şi să propună în funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor “un liberal capabil să condamne aşa cum se cuvine crimele şi abuzurile îndurate de sute de mii de liberali în timpul regimului comunist”. Semnatarii anunţă şi că, în măsura în care Legea lustraţiei nu va opera pînă la finele lui septembrie, ar putea cere organizarea unui referendum, simultan cu alegerile parlamentare, “astfel încît poporul român să decidă singur dacă securiştii şi activiştii comunişti mai au dreptul să conducă o Românie modernă, membră a Uniunii Europene şi a NATO”. Legea lustraţiei a fost votată de Senat în aprilie 2006, cu 69 de voturi “pentru”, 42 de voturi “împotrivă” şi nouă abţineri. Ideea unei legi a lustraţiei anticomuniste s-a născut în România în martie 1990, prin Proclamaţia de la Timişoara. Imediat după căderea comunismului, aproape toate fostele ţări comuniste au pus în aplicare ideea.