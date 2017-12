OLTINA - Primăria va înfiinţa Poliţia locală

Sătul să mai arunce cu banii pe fereastră pe proiecte care nu sînt aprobate, primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, a declarat că fondurile pe care le-ar fi alocat pentru reintroducerea proiectelor prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), pentru finanţarea refacerii reţelelor de apă şi canalizare din cele trei localităţi ale comunei - Oltina, Răzoare şi Satu Nou - au fost dirijaţi pentru înfiinţarea Poliţiei locale. “Pentru proiectele din PNDR am fi cheltuit aproximativ 200.000 de lei, dar riscam să-i pierdem pentru că sîntem comună “bogată” şi nu avem şanse să intrăm la finanţare. Astfel că banii au fost redirijaţi pentru înfiinţarea Poliţiei locale, care, împreună cu Poliţia naţională, va combate infracţionalitatea din comună”, a spus Gheorghe Chirciu. Reamintim că Pimăriei Oltina i-au lipsit numai cinci puncte pentru a fi finanţată pentru un proiect de refacere a reţelelor de apă şi canalizare în cele trei localităţi ale comunei. Gheorghe Chirciu a declarat că este extrem de dezamăgit că faptul că proiectul său nu a reuşit să atingă cele 75 de puncte necesare pentru ca acesta să intre la finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). „Aveam nevoie de 75 de puncte şi am obţinut 70. Pentru numai cinci puncte nu putem să realizăm proiectul de reabilitare a reţelelor de apă din cele trei localităţi şi nici să introducem reţele de canalizare. Ştiţi de ce nu am obţinut finanţare pentru proiect? Pentru că Oltina este considerată ca fiind bogată... Auzi, noi bogaţi! Da, de unde? Păi să vină cei care aplică PNDR-ul să locuiască în Oltina cîteva zile şi atunci să vedem ce mai zic!”, a spus Gheorghe Chirciu. El a adăugat că speră ca, pe viitor, criteriile de aprobare a proiectelor de anvergură să fie modificate, iar proiectele să fie acceptate mai uşor. „Avem nevoie de noi reţele de apă şi canalizare, asfaltarea drumurilor, construirea unei grădiniţe şi achiziţionarea unor costume tradiţionale şi echipamente pentru dotarea Căminul Cultural”, a mai spus Gheorghe Chirciu.