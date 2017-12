OLTINA - Programe sociale după modelul Constanţei

Măsuri fără precedent pentru locuitorii comunei Oltina! Noul viceprimar al comunei, social democratul Cristian Dumitru Gheorghe, a iniţiat şi supus aprobării Consiliului Local (CL) o serie de proiecte pe care le consideră de maximă importanţă pentru comunitate. Primul proiect aprobat de CL la iniţiativa viceprimarului localităţii face referire la stabilirea unei asociaţii de colaborare între Primăriile Oltina şi Ion Corvin, în perspectiva dezvoltării infrastructurii celor două localităţi, atragerea de fonduri de la Consiliului Judeţean Constanţa şi Uniunea Europeană pentru aplicarea de proiecte. „Ţinînd cont că localitatea Oltina a fost lovită de mai multe ori de inundaţii, care au afectat puternic activitatea în comună, am considerat că trebuie să facem ceva pentru comunitate. În acest sens, împreună cu administraţia locală de la Ion Corvin, cu care vom încheia o asociaţie de colaborare, încercăm să atragem fonduri importante care să conducă la dezvoltarea localităţii. Pentru realizarea acestui deziderat, proiectul a fost susţinut de consilierii locali ai PSD şi PD-L”, a afirmat viceprimarul. El a mai iniţiat un proiect de hotărîre prin care tinerii care îşi întemeiază o familie vor primi gratuit din partea CL aparatură electrocasnică - televizoare, frigidere, maşini de spălat - în cuantum de 1.200 de lei. „Comuna Oltina este îmbătrînită iar noi trebuie să facem tot ce putem pentru a atrage tinerii. În acest sens am preluat un proiect al primarului Constanţei, Radu Măzăre, prin care tinerii căsătoriţi sînt ajutaţi la început de drum”, a a dăugat Cristian Dumitru Gheorghe. Viceprimarul din Oltina a mai preluat un proiect după modelul Constanţei, toţi pensionarii cu venituri de pînă la 550 de lei şi persoanele cu handicap urmînd să primească, de şase ori pe an, pachete cu alimente. „Atît pensionarii cît şi tinerii merită ajutorul nostru în condiţiile în care au trecut prin grele încercări la inundaţii”, a mai spus Cristian Gheorghe. Viceprimarul a subliniat că superiorul său în Primărie, primarul liberal Gheorghe Chirciu, s-a opus celor trei proiecte, considerîndu-le ca fiind „lipsite de interes pentru cetăţeni”.