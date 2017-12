OLTINA - Viceprimarul... pompier!

Pentru că tot este criză economică, conducerea comunei Oltina a găsit o modalitate inedită de a face economie la cheltuieli. Astfel, primarul Gheorghe Chirciu a declarat că viceprimarul Ionel Ghergic va ocupa, pe lîngă funcţia funcţionar public, şi de pompier al localităţii, după ce Primăria va primi, ca donaţie din partea unor oameni de afaceri elveţieni, o maşină de pompieri. „Acum cîteva luni, mai mulţi oameni de afaceri din Elveţia, prin intermediul unor parteneri din Constanţa, ne-au promis donarea unei maşini de pompieri, la mîna a doua. Chiar dacă nu este nouă, autoutilitara este modernă şi ne va fi extrem de utilă în eventualele intervenţii. Şi pentru că Guvernul ne-a impus să facem economii, am hotărît ca personalul care va deservi maşina de pompieri să fie compus din şoferul Primăriei şi viceprimarul Ionel Ghergic, care, chiar dacă ocupă o funcţie publică, are pregătirea necesară pentru a ocupa şi funcţia de pompier. În plus, va fi efectuat şi un curs pentru instruirea celor doi, dar cert este că vor fi făcute economii importante la buget”, a spus primarul. Gheorghe Chirciu a adăugat că elveţienii au condiţionat donarea acestei maşini de amenajarea unui garaj în care să fie ţinută maşina. „Sîntem aproape să finalizăm renovarea unui garaj vechi din comună, în care maşina de pompieri va sta. Cert este că, în caz de nevoie, maşina va fi pusă şi la dispoziţia celorlalte autorităţi locale din zonă”, a afirmat Gheorghe Chirciu. Primarul din Oltina a mai spus că maşina este extrem de utilă, în condiţiile în care, pentru o intervenţie la Oltina, o maşină de pompieri făcea aproape o oră de la cel mai apropiat punct de lucru al pompierilor. Primarul Gheorghe Chirciu a mai adăugat că maşina de pompieri din Elveţia va va fi adusă la Oltina de către afaceriştii elveţieni pe 26 august.