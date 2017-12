Om de afaceri ciuruit de gloanţe

Reglare de conturi în stil mafiot în cartierul Tomis Nord din Constanţa. Un om de afaceri constănţean a fost împuşcat în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orelor 2.30, în faţa unui bloc situat pe Aleea Hortensiei, în apropierea fostului restaurant „Scapino”. Anchetatorii spun că Liviu Dorin Bamburic, în vîrstă de 43 de ani, patronul clubului „Two”, situat în zona peninsulară a oraşului, se pregătea să intre în scara blocului D1, în care locuieşte prietena lui, cînd a fost ajuns din urmă de un bărbat care a tras asupra lui şapte focuri de armă cu un pistol „Makarov”, de calibrul 9 mm. După ce victima s-a prăbuşit pe ciment, agresorul s-a urcat într-o maşină parcată în apropiere şi a fugit de la locul faptei. Cu ultimele puteri, omul de afaceri şi-a sunat prietena. “Era 02:30 şi am auzit nişte zgomote, dar nu mi-am dat seama că sînt împuşcături. Mi-a dat telefon şi mi-a spus să cobor, pentru că a fost împuşcat. Cînd am ieşit din clădire, l-am văzut zăcînd într-o baltă de sînge. A apucat să îmi spună că l-a împuşcat un bărbat care avea faţa acoperită cu o cagulă”, a declarat Elena Neagu, prietena omului de afaceri. Liviu Dorin Bamburic a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internat şi operat de urgenţă, intervenţia chirurgicală durînd mai bine de nouă ore. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al unităţii sanitare, a declarat: “În corp există şapte gloanţe, dar au fost extrase trei, cele care-i puneau viaţa în pericol. Unul era în zona rinichiului drept, un altul a atins artera femurală. A fost montată o proteză pe arteră şi s-a restabilit fluxul sanguin. De asemenea, un alt glonţ a fost scos de la nivelul vezicii urinare. Corpul străin produsese o hemoragie importantă şi o ruptură de uretră. Din cauza altui glonţ, pacientul a suferit o fractură la nivelul femurului. Celelalte patru gloanţe sînt poziţionate în oasele bazinului şi echipa operatorie va decide cînd pot fi extrase, însă nu constituie o ameninţare pentru viaţa bărbatului”. Pentru identificarea şi prinderea celui care l-a împuşcat pe omul de afaceri constănţean, la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) s-a format o echipă operativă care acţionează sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa. Anchetatorii au reuşit să pună cap la cap traseul omului de afaceri în cele cinci ore care au precedat atacul de pe Aleea Hortensiei. Procurorii au stabilit că, miercuri seară, în jurul orelor 21.30, Liviu Dorin Bamburic a plecat din sediul clubului „Two” spre barul „Crazy”, situat în apropierea Sălii Sporturilor, unde a zăbovit destul de puţin. De aici, bărbatul a plecat spre cazinoul „Queen”, aflat în incinta hotelului „Iaki”, din staţiunea Mamaia. În jurul orelor 2.00, Liviu Dorin Bamburic a părăsit cazinoul „Queen” împreună cu bodyguard-ul Florin Stoica, cei doi plecînd spre Constanţa. În zona Tomis III, la intersecţia străzii Soveja cu bd-ul Al. Lăpuşneanu, Florin Stoica a coborît din maşină, iar Liviu Dorin Bamburic şi-a continuat singur drumul spre zona Tomis Nord. Ajuns pe Al. Hortensiei, omul de afaceri a parcat autoturismul, a coborît din maşină şi s-a îndreptat spre blocul în care locuieşte prietena lui. Cînd a ajuns la uşa imobilului, bărbatul a fost împuşcat. Încă de la început, anchetatorii au exclus ipoteza jafului ca mobil al atacului, întrucît asupra omului de afaceri a fost găsită o sumă importantă de bani. Oamenii legii spun că, cel mai probabil, bărbatul a fost victima unei reglări de conturi. Mai mulţi oameni de afaceri au spus că Liviu Dorin Bamburic a avut o firmă care a intrat în faliment după efectuarea unui export masiv de cherestea pentru care nu a primit nici un ban. Aceleaşi surse spun că omul de afaceri ar fi deţinut mai multe terenuri în Corbu, o parte dintre ele fiind vîndute la suprapreţ unor persoane care controlau un cazinou din Mamaia. Mai mult, apropiaţii lui Bamburic spun că acesta este un împătimit al jocurilor de noroc, el fiind văzut deseori în cazinourile din Constanţa. În urmă cu cîteva luni, bărbatul a preluat clubul „Two”, care în prezent se află în renovare. Înainte de a intra în afaceri, Bamburic a lucrat în cadrul armatei, el fiind trecut în rezervă înainte de 2000. Procurorii spun că, în anul 2002, pe numele lui Liviu Dorin Bamburic au fost întocmite trei dosare penale în care era suspectat de comiterea infracţiunii de înşelăciune, dar în toate cauzele s-a dispus neînceperea urmăririi penale.