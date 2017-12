Om de afaceri mort într-un accident rutier

Ghinion teribil pentru un om de afaceri din Medgidia! Acesta şi-a pierdut viaţa, ieri dimineaţă, într-un tragic accident rutier petrecut, în jurul orei 10.00, la intrarea în localitate. Potrivit poliţiştilor de la Rutieră, Adrian Bogdan Mihai, de 19 ani, se deplasa pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă) la volanul unei autoutilitare, dinspre comuna Cuza Vodă către Medgidia. La un moment dat, spun oamenii legii, tânărul, care tracta un Audi, a virat la stânga, fără să se asigure, pentru a ajunge în curtea unui service auto şi a intrat în coliziune cu un autoturism marca Citroen, condus de Bairam Asan, de 38 de ani, care se angajase în depăşirea autoutilitarei. În urma impactului, Citroen-ul a părăsit carosabilul şi l-a lovit pe Romeo Moşescu, de 48 de ani, un om de afaceri din Medgidia, care se afla pe trotuar. Martorii au sunat imediat la 112, iar la locul accidentului s-au deplasat poliţiştii de la Rutieră şi un echipaj SMURD. În pofida eforturilor depuse de medicii care au ajuns la locul accidentului, viaţa pietonului nu a mai putut fi salvată. Victima avea mai multe afaceri în Medgidia, printre care şi magazinul “Băcănia lui Tache”.

UCIDERE DIN CULPĂ Şoferul autoutilitarei susţine că nu el este de vină pentru tragedia rutieră. „Eu deja virasem către service, după ce m-am asigurat. Începusem să fac manevra, când el a venit din spate cu viteză mare şi m-a lovit”, a declarat Adrian Bogdan Mihai. Şoferul Citroen-ului l-a contrazis: „Eram în depăşire şi dintr-o dată mi-a tăiat calea. Nu s-a asigurat şi mi-a apărut în faţă. Am tras de volan pentru a-l evita, dar nu am reuşit. După ce ne-am lovit, am fost aruncat în pieton”, a declarat Bairam Asan. Poliţiştii de la Rutieră i-au testat pe cei doi conducători auto cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Pe numele lui Adrian Bogdan Mihai, anchetatorii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Trupul neînsufleţit al lui Romeo Moşescu a fost transportat la morga Spitalului Municipal Medgidia, pentru efectuarea necropsiei.