Omagiu adus Elenei Farago

Biblioteca Judeţeană omagiază personalitatea poetei Elena Farago (1878-1954), la împlinirea a 135 de ani de la naşterea sa, printr-o expoziţie de carte.

Elena Farago s-a născut la Bârlad, într-o familie de origine greacă. La numai 12 ani, după ce terminase doar două clase secundare, adolescenta Elena şi-a pierdut mama, fiind nevoită să renunţe la studii. Peste ani, într-o scrisoare către Gheorghe Bogdan-Duică, poeta declara: „Nu am cultură oficială, decât două clase secundare. Am învăţat şi citit singură tot ce am vrut să ştiu”.

La vârsta de 17 ani, Elena şi-a pierdut şi tatăl. Marcată de greutăţi, drumul a purtat-o spre Bucureşti, unde Ion Luca Caragiale a angajat-o ca guvernantă. Se spune că, la auzul poveştii de viaţă a Elenei, marele dramaturg ar fi exclamat: „Viaţă de roman, subiect de dramă”. Premiată de Academia Română, Elenei Farago îi este acordată, în 1931, de către regele Carol al II-lea, medalia „Bene Merenti” clasa I, pentru merite culturale şi ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler clasa a II-a, pentru litere şi opere literare.

Responsabil de expoziţie este bibliograful Ionel Alexe.