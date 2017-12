Omagiu adus pictoriței Georgia O’Keeffe prin cea mai mare expoziție din Europa

Tate Modern din Londra găzduiește, până pe 30 octombrie, expoziția retrospectivă dedicată pictoriței americane Georgia O’Keeffe (1887-1986), cea mai mare și mai surprinzătoare expoziție cu lucrările pictoriței organizată vreodată în Europa. Unul din tablourile inedite din cadrul noii expoziții este numit ”Jimson Weed, White Flower”. Este unul din cele mai scumpe tablouri realizate de o pictoriță care s-au vândut la o licitație și una dintre cele mai scumpe opere de artă din SUA. Tabloul a ajuns la suma de 44.405.000 de dolari la licitația de Artă Americană a casei Sotheby’s organizată pe 20 noiembrie 2014.

Georgia O’Keeffe (1887-1986) este cunoscută mai ales pentru picturile sale cu flori vibrante, dar acestea nu sunt singurele teme ale tablourilor sale, a declarat Cody Hartley din partea Muzeului „Georgia O’Keeffe“. ”Florile sunt, desigur, cele mai cunoscute, acest lucru este valabil pentru Statele Unite, dar și pentru Europa, însă expoziția relevă faptul că aceste flori sunt doar o parte a creației artistei, doar un mic subiect dintr-o viață cu o operă uluitoare”. Expoziția include 115 opere importante ale pictoriței, alături de desene pregătitoare, caiete de schițe și fotografii. Georgia O’Keeffe, care a murit în 1986, la vârsta de 98 de ani, a avut o carieră extraordinar de îndelungată. De-a lungul vieții sale a călătorit din statul său natal, Wisconsin, în boemul New York, unde a interpretat și s-a inspirat din pictura abstractă și suprarealism, și, în cele din urmă, în New Mexico, ale cărui peisaje vii au inspirat-o în tablourile sale din ultima parte a carierei. Una dintre vedetele expoziției este pictura intitulată “From the Faraway, Nearby”, care înfățișează un craniu extrem de pictural într-un peisaj montan, prezentat cu nuanțe de bleu, roz și portocaliu. Tanya Barson, curatorul expoziției de la Tate Modern, a explicat de ce pictorița era preocupată de peisajul american: “S-a îndrăgostit de sentimentul vastității, al orizontului infinit, al spațiului nesfârșit și a numit acest tablou ”Depărtarea”. Peisajul din New Mexico a reprezentat acest concept pe care ea l-a denumit The Faraway și cred că era de părere că acest lucru făcea peisajul american unic”.

Expoziția retrospectivă Tate este cea mai mare și mai surprinzătoare organizată vreodată în Europa. Ea va fi deschisă până pe 30 octombrie 2016, la Muzeul Tate Modern din Londra. Ulterior, expoziția va fi găzduită de Bank Austria Kunstforum din Viena, între 7 decembrie și 26 martie, și de Art Gallery din Ontario, Toronto, în perioada aprilie - iunie 2017.