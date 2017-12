Preşedintele Franţei, Francois Hollande, i-a adus un omagiu lui Jules Bianchi, decedat, vineri, la doar 25 de ani, subliniind că sportul francez a pierdut una dintre cele mai mari speranţe, a anunțat cotidianul francez „L'Equipe”. „Cu multă emoţie am aflat despre decesul lui Jules Bianchi. După un teribil accident în Japonia şi după nouă luni de luptă, el s-a stins, avându-i pe ai săi în jurul său, în această noapte, la 25 de ani. Sportul francez pierde una dintre cele mai mari speranţe. Gândurile mele se îndreaptă către părinţii săi, familie şi prietenii săi”, se arată în comunicatul lui Hollande. Bianchi va fi înmormântat, marţi, la Nisa, a anunţat presa franceză. Slujba de înmormântare va avea loc la catedrala „Saint-Reparate” din localitatea franceză.

Mai mulţi piloţi şi foşti piloţi au transmis condoleanţe familiei lui Bianchi după decesul tânărului sportiv: „Nu te voi uita niciodată, nu voi uita momentele frumoase petrecute împreună. Îmi vei lipsi, fratele meu”, a scris Daniel Ricciardo pe Twitter. Şi britanicul Jenson Button l-a omagiat pe Jules Bianchi: „Noaptea trecută (n.r. - vineri) am pierdut un super băiat şi un adevărat luptător. Odihneşte-te în pace, Jules. Sincere condoleanţe familiei şi prietenilor”. Fostul pilot francez Jean Alesi a afirmat că Jules Bianchi era iubit de toată lumea: „Nu accept această veste. El a luptat până la capăt. Am crezut în el, am crezut într-un miracol. Era un băiat extraordinar, foarte iubit, era un băiat care se bucura de viaţă. Este pentru prima oară după 21 de ani când un pilot moare după un accident pe pistă. Mai avem mult de lucru la securitatea pe circuit şi la maşini”, a declarat Alesi. Francezul Romain Grosjean a subliniat că a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni: „Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni şi unul dintre cei mai buni piloţi pe care i-am întâlnit vreodată. O să-mi lipseşti foarte mult, prietene”, a scris Grosjean, pe Twitter.

Pilotul de Formula 1 Jules Bianchi a încetat din viaţă, vineri seară, la Centrul Universitar din Nisa, la vârsta de 25 de ani, a anunţat, sâmbătă, familia sportivului. „Jules s-a luptat până la capăt, aşa cum a făcut mereu, dar ieri, lupta lui a luat sfârşit. Durerea noastră este imensă şi nu poate fi descrisă în cuvinte”, se arată în comunicatul familiei. Jules Bianchi s-a născut la 3 august 1989 la Nisa şi evolua în Formula 1 din 2012, când a condus monoposturile echipei Force India. Din 2013, Bianchi era pilot oficial al echipei Marussia. La 5 octombrie 2014, la Suzuka, pe o pistă umedă, Bianchi a pierdut controlul volanului, iar monopostul său Marussia a ieşit în decor şi a lovit o automacara care îndepărta din zona pistei o altă maşină avariată. Francezul s-a lovit grav la cap şi de atunci era internat în spital în stare critică.