Omagiu lui Michael Jackson, în România

Lumea întreagă este şocată de dispariţia celui care a fost cea mai mare legendă a muzicii pop din toate timpurile, Michael Jackson. După zile întregi de omagii aduse de diverşi artişti din toate colţurile lumii, dar şi de fanii de pretutindeni, în România se pune, astăzi, la cale, „reîntîlnirea” artistului cu fanii din ţara noastră. Un ultim omagiu va fi adus superstarului, în această seară, de la ora 21.00, în faţa stadionului „Lia Manoliu” din Bucureşti.

De asemenea, în dorinţa de a-l comemora pe cel supranumit „Regele muzicii pop\", MTV va difuza, tot astăzi, de la ora 21.00, concertul pe care superstarul l-a susţinut la Bucureşti, în anul 1992. Cele 122 de minute de show vor fi difuzate sub sloganul „M is for Michael\" şi putea fi urmărite simultan pe MTV şi pe www.mtv.ro. Concertul de la Bucureşti, susţinut pe 1 octombrie 1992, a fost considerat unul dintre cele mai importante show-uri din cariera megastarului, iar „Michael Jackson: Live in Bucharest: The Dangerous Tour\" este singurul concert live pe DVD al artistului. Evenimentul live din 1992 a strîns peste 70.000 de persoane, fiind produs de Marcel Avram şi difuzat, apoi, de HBO. Înregistrarea a doborît toate recordurile de audienţă, la acea dată.

Michael Jackson a fost o legendă vie a muzicii pop. Decesul său a provocat o stare de şoc la nivel mondial, iar pînă în prezent, 12 fani s-au sinucis pentru că nu au suportat dispariţia idolului lor.