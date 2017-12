Omagiu pentru cei 373 de copii uciși în Fâșia Gaza

Demers emoționant din partea asociației Salvați Copiii, în memoria celor aproape 400 de copiii, unii de doar câteva luni, uciși în timpul sângerosului conflict din Fâșia Gaza. O listă cu numele lor scrise cu alb pe negru a apărut astăzi în mai multe publicații britanice, precum The Guardian, The Independent, The Telegraph și Daily Mail, ca parte a unei campanii pentru un armistițiu permanent. În lista cu numele copiilor uciși în Fâșia Gaza se regăsesc și cele ale celor patru băieți care au murit în timp ce jucau fotbal pe o plajă, dar și numele unui micuț de numai șapte luni, ucis împreună cu șapte membri ai familiei sale în urma unui atac aerian. "Moartea unui copil e prea mult; moartea a 373 este o atrocitate, o pată pe conștiința întregii lumi. Noi condamnăm toate atacurile asupra civililor din Gaza și Israel și prin publicarea acestor nume, amintim lumii urgentarea presiunilor pentru o încetare permanentă a focului. Trebuie să ne asigurăm că nicio altă tânără viață nu va mai fi inutil sacrificată", a mai spus președintele Salvați Copiii. Însă, un purtător de cuvânt al asociației a afirmat că numărul copiilor uciși în conflictul din Fâșia Gaza a crescut la 408, după ce mai multe cadavre au fost identificate în moloz. Un armistițiu umanitar de trei zile între Israel și gruparea palestiniană militantă Hamas, a intrat în vigoare marți, la propunerea Egiptului. Cu puțin timp înainte de intrarea în vigoare a armistițiului, Israelul a anunțat retragerea totală din Gaza.