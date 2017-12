Omagiu... spațial adus victimelor de la Paris

Echipajul de pe Stația Spațială Internațională (ISS) și controlorii de zbor din întreaga lume au păstrat un moment de reculegere, săptămâna trecută, pentru victimele atacurilor teroriste din 13 noiembrie de la Paris. Personalul de pe stația spațială s-a alăturat întregii lumi îndoliate după atacurile care au ucis 130 de persoane și au rănit 352. Cei șase astronauți de pe ISS au luat parte la omagiul adus luni, 16 noiembrie, au anunțat oficiali ai NASA, citați de space.com. Un videoclip al NASA îl arată pe astronautul american Kjell Lindgren încetându-și activitatea și plutind în imponderabilitate, pentru a păstra un moment de reculegere. ”Am fost, evident, șocați și întristați de ceea ce s-a întâmplat la Paris și suntem alături de oamenii din întreaga lume care luptă împotriva terorismului și pentru tot binele nostru comun”, spune comandantul ISS, Scott Kelly, în film. A doua zi după atentate, Kelly a adus un omagiu victimelor, postând pe Twitter o frumoasă panoramă a Parisului realizată de pe Stația Spațială, publicată inițial la 1 noiembrie. ”Gândurile noastre sunt cu voi”, a scris el, unind gândurile echipajului său aflat dincolo de lume cu cele ale tuturor celor aflați pe Pământ.

Un echipaj format din șase membri se află în prezent la bordul Stației Spațiale Internaționale. În plus față de Kelly și Lindgren, echipajul îi mai include pe astronautul japonez Kimiya Yui și cosmonauții ruși Mihail Kornienko, Oleg Kononenko și Sergey Volkov. Kelly și Kornienko se află într-o misiune de un an pe ISS, în timp ce colegii lor au o misiune de jumătate de an.

