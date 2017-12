Omar Sharif şi Jean Paul Belmondo au împlinit 80 de ani

Doi mari actori, Omar Sharif şi Jean Paul Belmondo, au ajuns la vârsta de 80 de ani. Viaţa lui Omar Sharif, care l-a interpretat pe şeriful Ali în “Lawrence al Arabiei”, a fost tumultuoasă, el îmbinând plăcerea de a juca în filme cu pasiunea jocurilor de noroc. În anul 1962, la vârsta de 30 de ani, Omar Sharif a apărut în filmul “Lawrence al Arabiei”, alături de staruri precum Peter O\'Toole şi Anthony Quinn. Rolul şerifului Ali avea să-l facă celebru în întreaga lume, iar la trei ani distanţă, Omar Sharif avea să joace într-un alt film de succes, “Doctor Jivago”, acolo unde a interpretat chiar rolul protagonistului, Iuri Andreevici Jivago. Un alt rol cunoscut al lui Omar Sharif este cel al lui Nick Arnstein din musicalul “Funny Girl” din 1968, unde a apărut alături de Barbra Streisand. În 1969, Omar Sharif l-a interpretat pe colonelul Ernesto “Che” Guevara în filmul “Che!”, peliculă care nu a fost însă încununată de succes, având un buget de 5.160.000 dolari şi încasări de numai 2,5 milioane dolari în SUA şi Canada.

Omar Sharif este cunoscut ca unul dintre cei mai buni jucători de bridge din istorie, în 1967 formând o echipă de bridge ce i-a purtat numele şi care a concurat peste tot în lume împotriva unor legende ale respectivului joc, precum multiplii campioni mondiali Giorgio Belladonna, Benito Garozzo sau Camillo Pabis Ticci. Alături de Charles Goren, campion mondial de bridge, Omar Sharif a ţinut ani de-a rândul o rubrică de bridge în “Chicago Tribune”. De altfel, Omar Sharif a mărturisit că din pricina pasiunii pentru bridge a renunţat la mai multe roluri în filme. Pe lângă bridge, Omar Sharif obişnuia să joace poker şi să parieze sume mari de bani la ruletă. Un campionat de poker şi table chiar îi poartă numele. Actorul putea fi văzut des în cazinourile din Franţa, până când a decis să renunţe la jocurile de noroc. “Am renunţat la toate în acelaşi timp. Am hotărât să nu mai fiu sclavul niciunei pasiuni, cu excepţia muncii mele. Aveam prea multe pasiuni: bridge, cai, jocuri de noroc. Vreau să duc o altă viaţă, să stau cu familia, pentru că nu i-am acordat suficient timp”, declara Omar Sharif în 2006. Jocurile de noroc i-au creat legendarului actor şi probleme cu justiţia. Pe 5 august 2003, Omar Sharif a fost condamnat la o lună de închisoare cu suspendare, pentru că a lovit un ofiţer de poliţie într-un cazino din Paris. Actorul a primit o amendă penală ce echivala cu suma de 1.700 de dolari şi a trebuit să îi plătească 340 de dolari daune poliţistului. Pe 13 februarie 2007, instanţa a decis că Sharif a comis o altă infracţiune, actorul atacând un valet, într-o parcare din Beverly Hills şi spărgându-i nasul.

Şi actorul francez Jean-Paul Belmondo a împlinit vârsta de 80 de ani şi a sărbătorit evenimentul alături de familie şi câţiva prieteni apropiaţi, într-un restaurant italian din Paris. Starul francez i-a avut alături pe bunii lui prieteni Charles Gerard, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle şi Jean Dujardin. Fraţii săi, Paul Belmondo şi Florence, au fost şi ei prezenţi pentru a-l sărbători pe starul francez, care nu a renunţat la cinematografie şi va juca în următorul film al regizorului Claude Lelouch. Ieri după-amiază, Jean-Paul Belmondo a întregistrat o ediţie specială pentru emisiunea de televiziune Vivement Dimanche, unde va fi invitatul prezentatorului Michel Drucker, pe 14 aprilie. După această înregistrare, Jean-Paul Belmondo nu va rata meciul de fotbal dintre echipele FC Barcelona şi Paris-Saint Germain. Potrivit amicului său Charles Gerard, care va privi meciul la televizor, alături de starul francez, Belmondo crede că spaniolii sunt mai puternici şi ar trebui în mod logic să câştige.

Multe dintre fostele sale partenere de pe marele ecran au vorbit cu căldură despre Jean-Paul Belmondo, evocând momentele plăcute petrecute alături de acesta. Celebra Claudia Cardinale, pe care Belmondo a cunoscut-o cu ocazia filmărilor de la “La Viaccia”, de Mauro Bolognini, în 1961 şi a regăsit-o apoi în filmele “Cartouche” din 1962 şi “La Scoumoune” din 1972, îşi aminteşte cu plăcere de momentele amuzante din timpul acestor filmări. “Cea mai bună glumă pe care am făcut-o împreună a avut loc la sfârşitul filmărilor de la “Cartouche”. Eram la un dineu oficial, în timpul căruia ni s-a servit couscous: ne-am pitit sub masă. Eu făceam biluţe din cuşcuş, iar el le arunca spre invitaţi şi nimeni nu ştia de unde veneau proiectilele!”, a adăugat Claudia Cardinale.

Jean Paul Belmondo, actorul fetiş al regizorului Claude Lelouche este şi un pasionat avid de sport, preferând fotbalul, boxul şi tenisul. “Nu semnam niciodată contracte pentru a juca în filme în timpul turneului de la Roland-Garros!”, spune starul francez. Cu chipul brăzdat de riduri şi tot timpul bronzat, Bebel, aşa cum este supranumit actorul de compatrioţii săi, nu a mai jucat în ultimii ani în filme, din cauza unui accident vascular cerebral, produs în 2011, care l-a lăsat cu un handicap fizic sever. Cu toate acestea, Jean-Paul Belmondo rămâne unul dintre actorii îndrăgiţi de francezi, figurând în fiecare an în Topul 50 al personalităţilor preferate în Franţa. Timp de peste 20 de ani, 48 dintre filmele sale au depăşit, fiecare, un milion de bilete vândute. Până la “Solitaire” din 1987, primul său mare eşec comercial. “A fost filmul poliţist făcut în plus. Mă plictisisem de astfel de filme şi publicul la fel”, a povestit Belmondo. A revenit cu personajul brutal Sam Lion din “Itineraire d\'un enfant gate” din 1988. A fost unul dintre cele mai mari roluri ale sale, pentru care a primit premiul Cesar pentru cel mai bun actor. A refuzat însă să meargă la gală pentru a primi acel trofeu. A revenit la primele lui iubiri: a urcat pe scenă în piesele de teatru “Kean” şi “Cyrano” şi a devenit proprietarul companiei Theatre des Varietes. Începând din 2001, problemele de sănătate l-au ţinut departe de studiouri, în pofida unei scurte reveniri cu rolul din “Un homme et son chien” din 2008, de Francis Huster, un film care prezintă povestea unui bătrân pe care societatea îl respinge.

Bebel a alimentat, în această perioadă, cronicile tabloidelor franceze. După divorţul de o fostă dansatoare, Nathalie Tardivel, mama fiicei sale Stella, născută în 2003, cel mai mic dintre cei patru copii ai săi, Jean-Paul Belmondo a ţinut din nou prima pagină a presei de scandal, afişându-se alături de noua lui cucerire, Barbara, un fost model belgian, de care a divorţat în cele din urmă în 2012.