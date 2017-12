Omniasig Asigurări de Viaţă şi-a schimbat numele

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a aprobat, la finele lunii august, schimbarea denumirii Omniasig Asigurări de Viaţă în Axa Life Insurance, companie preluată de grupul francez Axa de la Vienna Insurance Group (VIG) la începutul acestui an. În luna ianuarie, grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) a anunţat că a ajuns la o înţelegere cu grupul francez AXA, cel mai mare asigurător european, pentru vânzarea Omniasig Asigurări de Viaţă. La acea dată, societatea era controlată de Omniasig VIG - 50%, TBIH Financial Services Group NV (Olanda) - 49,98% şi VIG (Austria) - 0,012%. Ulterior, Omniasig VIG şi-a majorat cota la 99,98% în structura acţionariatului Omniasig Asigurări de Viaţă. La rândul ei, Omniasig este controlată de VIG, care deţine o participaţie de 98,859% din capitalul social de 206,48 milioane de lei al asigurătorului român. VIG este prezent cu o cotă de 60% în capitalul social al TBIH Financial Services Group. Potrivit datelor Registrului Comerţului, valabile la 18 august, Axa Life Insurance are un capital social de 36,45 milioane de lei şi este controlată de Societe Beaujon (Franţa) - 99,9% şi AXA Participations 2 - 0,01%. Axa Life Insurance şi-a început activitatea în decembrie 1997.