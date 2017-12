Omorâți de căldură în SUA

Cel puțin patru persoane, inclusiv un cetățean german, au decedat din cauza caniculei, în sud-vestul SUA, iar sute de persoane au fost evacuate din fața incendiilor declanșate de valul de căldură. Trei excursioniști și un ciclist montan au decedat duminică, în statul american Arizona, unde temperatura ajunsese la 48 de grade. Valul neobișnuit de căldură a provocat incendii de vegetație, fiind afectate statele California, New Mexico și Arizona. Luni, autoritățile au cerut evacuarea a 600 de gospodării amenințate de două incendii de vegetație care au afectat 1.416 hectare de teren în zona munților San Gabriel, la est de Los Angeles, California. Sute de pompieri se luptă cu flăcările în zonele Azusa și Durate. La nord, în zona Santa Barbara din California, aproximativ 2.000 de pompieri s-au luptat mai multe zile cu un incendiu masiv de vegetație care a afectat deja aproape 3.200 de hectare și a determinat evacuarea a 140 de gospodării. În New Mexico, incendiul din zona Dog Head, la 48 de kilometri sud de Albuquerque, a mistuit aproape 18.000 de acri și a afectat mai multe case. Tot în statul New Mexico, un alt incendiu, provocat de fulgere, în apropierea Parcului Cibola National Forest, a pârjolit peste 36.000 de acri de teren.