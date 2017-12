OMS anunţă aproximativ 2.300 de morţi din cauza Ebola în Africa de Vest

Aproximativ 2.300 de persoane au murit din cauza virusului Ebola în Africa de Vest de la începutul epidemiei, în acest an, a anunţat astăzi OMS, subliniind că aproape jumătate dintre decese au fost semnalate în ultimele 21 de zile. Febra hemoragică Ebola a provocat 2.296 de morţi (confirmaţi, probabili sau suspecţi) din 4.293 de cazuri (confirmate, probabile şi suspecte), potrivit ultimului bilanţ publicat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Precedentul bilanţ, publicat vineri de OMS, anunţa 2.105 morţi din 3.967 de cazuri semnalate în Africa de Vest. Potrivit cifrelor publicate astăzi, OMS a numărat 1.224 de morţi în Liberia, 555 în Guineea şi 509 în Sierra Leone. În plus, Nigeria a declarat 21 de cazuri (confirmate, probabile şi suspecte), dintre care opt decese, iar Senegalul trei cazuri (dintre care doar unul confirmat). În principalele trei ţări vizate, 47 la sută din cazurile mortale şi 49 la sută dintre cazurile noi au fost semnalate în ultimele 21 de zile. "Creşterea numărului de cazuri continuă să se accelereze în ţările în care contaminarea are loc la scară mare şi intens: Guineea, Liberia şi Sierra Leone", a semnalat OMS.