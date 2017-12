OMS doreşte noi taxe la tutun

09:58:58 / 29 Mai 2014

Cum se recunoaste un/o fumatoare ? Dupa fata !!!!

Decat sa scumpeasca accizele mai bine ar face campanii la televiziuni, la radio, in scoli, in licee, in universitati cu exemple de oameni care ajung sa nu mai poata respira decat cu sprayuri (pufuri) si care ajung si la 300 lei flaconul, sa le arate diferenta dintre un tanar care fumeaza si unul care nu fumeaza, exact de aceasi varsta. Diferenta vizibila se observa mai ales la fete. CEle care fumeaza arata la fata cu vreo 4-5 ani mai in varsta decat sunt in realitate. Cele care nu fumeaza arata mai tinere cu 3-4 ani decat sunt in realitate.