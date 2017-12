Omul care face artă din vânat

Suntem atât de obișnuiți cu kitsch-urile și chinezăriile fabricate de utilaje asiatice încât uneori uităm că arta și tradiția trăiesc doar în meșteșugurile făcute cu mâna și truda omenească. Adevărații meșteri populari sunt atât de puțini încât îi putem considera pe cale de dispariție, iar alții nici că mai vin din urmă. Noroc cu organizațiile și asociațiile care îi mai strâng la un loc și le mai promovează, pe ici, pe colo, munca în care își pun tot sufletul. Una dintre acestea, Asociația Meșterilor Populari din Bucovina, a avut reprezentanți de seamă în cadrul Târgului de Turism al Bucovinei, desfășurat în weekend, la Constanța. De la femei pricepute într-ale cusutului și încondeierea ouălor la maeștri în olărit și lucrători ce dau viață lemnului, cu toții și-au demonstrat talentul în cadrul târgului.

ARTĂ CINEGETICĂ Acolo l-am întâlnit și pe Gheorghe Zofotă, un pensionar de 68 de ani, din Gura Humorului, singurul din Bucovina care făurește obiecte de cinegetică, adică obiecte cu specific vânătoresc. Bucuros și mândru în același timp, nea' Ghiță, cum îi spun cunoscuții, îmi arată fiecare lucru pe care el însuși l-a meșteșugit cu mare pricepere. „Uite, am ocale de bere și vin, făcute din coarne de mânzat. Am și unele mai mici, pentru țuică”, îmi indică, entuziasmat, câteva căni asemănătoare unor coarne. Apoi, îmi arată o cutiuță care, inițial, mi s-a părut că e făcută dintr-o creangă de copac. „Asta e o poroșeniță făcută din coarne de cerb. Până în 1900, poroșenița era folosită ca tabacheră pentru praf de pușcă. Uite și o sărăriță, tot din coarne de cerb. E foarte utilă pentru că păstrează mereu sarea uscată”, explică artistul cu pasiune. Nu se oprește aici, ci îmi îndreaptă privirea spre un corn mare, despre care îmi spune că se numește chemătoare sau bucium de vânătoare. „Am făcut și pălării, care sunt nelipsite din Bucovina. Iar pentru pălării, am și ornamente din păr de bursuc și mistreț”, îmi spune el.

NEVOIE TRANSFORMATĂ ÎN PASIUNE Urmărind cu câtă pasiune vorbește despre meșteșugurile sale, ai zice că face asta de-o viață. Însă nea' Ghiță n-are nici zece ani de când s-a apucat serios de cinegetică. Mai exact, din 2005, de când a ieșit la pensie. Inițial, a făcut-o pentru bani, că nu-i mai ajungea pensia de macaragiu, după 43 de ani de muncă. Cu timpul, a ajuns să facă artă mai mult din pasiune. Cu aceeași pasiune ne-a povestit și cum face tot ceea ce face. „Cumpăr mai multe coarne de la abator. Le fierb patru ore într-un cazan, după care le scot miezul și le las două zile în zeamă de var. Apoi le lustruiesc, încerc să le fac cât mai drepte, pentru că sunt unele coarne cu striații. După aceea, le pirogravez (pictura ornamentală - n.r.), le vopsesc și le lăcuiesc. E mai mult de o săptămână de lucru la fiecare. Și la astea mari cât e de muncă...”, descrie artistul tot procedeul de creație a obiectelor făcute din coarne.

PE CALE DE DISPARIȚIE Din păcate, meșteșugul lui nea' Ghiță riscă să dispară și, odată cu el, pier tradiția și unicitatea noastre naționale. În momentul de față, Gheorghe Zofotă e singurul făuritor de cinegetică din Bucovina și nu mai vine nimeni din urmă să ducă tradiția mai departe. „A fost odată un băiat al unui vecin care m-a rugat să-l învăț meserie. L-am luat ucenic câteva zile. A mers bine până când am început să pirogravăm coarnele la căldură. Or, atunci când au început să miroasă urât, el a spus că nu mai poate să stea din cauza mirosului. I-am spus să se ducă înapoi la taică-său, să facă altă meserie”, a povestit bătrânul, cu o ușoară dezamăgire, despre primul și singurul său ucenic.