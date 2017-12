Omul care face bani - monument al naturii

Mă tot mir de ce un anume politician local nu a ajuns încă după gratii, fraudele comise de domnia sa fiind cunoscute instituţiilor abilitate să intervină pentru aplicarea legii. În fapt, ele nu sînt cunoscute ca o simplă informare bazată pe vorbe aruncate în vînt. Chiar instituţiile în cauză au instrumentat pe numele individului în cauză un dosar penal mai mult decît voluminos. Unii vorbesc de prejudicii aduse statului român în valoare de peste două milioane de euro. E drept, e prea puţin faţă de grozăviile comise de cei care au jefuit ţara de-a lungul şi de-a latul său… Sigur, domnul politician în cauză este putred de bogat, chiar dacă, în campania electorală, a fost muls corespunzător cerinţelor celor care îi menţin nealterată starea de libertate. Cele mai multe din terenuri şi acareturi au fost înstrăinate pe numele părinţilor, fraţilor, cu toate că nu ştiu dacă are, şi cumnaţilor, idem. Ca să-şi plaseze purcoaiele de bani şi de construcţii înfuriate, şi-a pus la punct o adevărată reţea de fini flămînzi, gata să primească în custodie pînă şi un colţ de pîine, atît de nehaliţi sînt ortacii în cauză. Trecut prea repede de la nivelul de trai rural, cu privată în fundul curţii, la oferta orăşenească, politicianul în cauză şi-a păstrat vechile metehne, optînd pentru mămăliga rece în coajă şi pentru calicia sa proverbială. De ani de zile, faptele acestui individ, care se crede şi acum pe cai mari, au ajuns la urechile opiniei publice, cu toate că procurorul care ar fi trebuit să-l înhaţe se ghiftuieşte, aproape în fiecare final de săptămînă, în curtea lui! Cei care trag sforile mai sus de scăfîrlia lui nu-l vor la mititica, pentru că politicianul nostru are o calitate esenţială pentru capitalismul de cumetrie - ştie să facă bani. Cum nimeni nu se pricepe mai bine la aşa ceva, e lăsat să zburde într-o aparentă stare de libertate. În realitate, el este tratat ca o tiparniţă de făcut bani pusă să lucreze zi şi noapte. O adevărată mană cerească pe criza asta sulfuroasă! Băieţii i-au atras atenţia că are de tipărit atîta şi atîta pentru cutare obiectiv. Alţi băieţi deştepţi, evident, din aceeaşi gaşcă protectoare, cu generali şi miei bartolomei ce deţin funcţii importante, îl mulg în continuu şi se minunează cît de mult lapte poate să producă în moneda numită euro! Băi, frate, ai familie, ai o nevastă tînără, capabil în măgării eşti, aşadar şi de drept, e păcat să lîncezeşti în închisoare! Politicianul trebuie să facă bani pentru cei mai mari şmecheri ai patriei. În această chestiune, e prolific. Mai ales că urmează privatizarea la sînge a ultimilor rămăşiţe de pe litoral. Nu înţelegeam eu de ce, în continuare, se bat unii să prindă un loc în faţă pe epavele numite SC Neptun-Olimp şi SC Mamaia! Da, dar sînt epave cu ouă de aur. Urmează, din cîte înţeleg, bătălia finală pînă la ultimul balansoar sau coş de gunoi portabil. Niciun alt post nu a produs, pînă acum, atîta zarvă şi hămăială. Printre protagoniştii echipei de zgomote se numără exact cei care vor să-şi completeze colecţiile de unităţi turistice şi locaţii luate pe de-a moaca. Ei sînt primii care fac gălăgie, considerînd că li se cuvine totul de drept, ca şi cum ar fi moştenitorii statului. Este evident că din această ecuaţie nu poate lipsi omul care face bani. În definitiv, fiecare gură de aer trasă în libertate costă enorm, mai ales în condiţiile globalizării totale. Acum am înţeles de ce, la noi, în ţară, există corupţie, dar fără corupţi. Păi, domnule, dacă respectivul corupt ştie să scoată bani din piatră seacă pentru gaşca sa conducătoare, atunci, nu e păcat să înăbuşi un asemenea talent la Jilava! Dosarele penale, în cazul tiparniţelor umane de bani, nu sînt deschise pentru a fi finalizate. Ele ţin loc de sperietoare. Cum scade productivitatea muncii pe ramură, omului care face bani îi este arătată pisica din dosar! Ceea ce, din cîte înţeleg, îl stimulează cu o virulenţă care depăşeşte în entuziasm frenezia întrecerilor socialiste de altădată. Adevărul este că omul care face bani, declarat de Justiţie monument al naturii, trebuie să-şi cîştige libertatea cu sughiţuri. În schimb, este apreciat. Ştie să facă bani. De fapt, asta îl ţine în libertate. Pînă într-o zi…