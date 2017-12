Omul care l-a ucis pe bin Laden, un tată fără asigurare socială

L-a văzut pe Osama Bin Laden dându-şi ultima suflare după ce l-a împuşcat de trei ori în cap. Puşcaşul marin care l-a ucis pe liderul al-Qaida la Abbottabad, în Pakistan, în mai 2011, este un tată de familie în vârstă de 35 de ani, care nu mai are asigurare socială după ce a părăsit armata. Într-un interviu extins pentru revista ”Esquire”, realizat sub anonimat pentru a-şi menţine statutul şi securitatea familiei, acest membru al commando-ului de elită al acum faimoasei Team 6 din cadrul Navy Seals povesteşte raidul realizat în plin teritoriul Pakistanului însă şi o situaţie personală surprinzătoare. La vârsta de 35 de ani, după 16 ani în cadrul Marinei americane în care s-a înrolat la vârsta de 19 ani, după ce o fată i-a frânt inima, acesta se găseşte azi fără pensie şi fără asigurare de sănătate, deoarece nu a petrecut cei 20 de ani în cadrul armatei pentru a beneficia de protecţie socială pe viaţă. Tată de familie, acesta locuieşte încă cu soţia sa, de care este totuşi despărţit. Acest veteran cu multiple misiuni, care a petrecut în repetate rânduri peste 300 de zile pe an în misiune şi a ucis de unul singur aproape 30 de combatanţi inamici, conform terminologiei oficiale, a părăsit armata în vara anului 2012 şi este acum consultant plătit în regim freelance.

Momentul cheie al misiunii unei vieţi este descris cu precizie şi sobrietate. Când a intrat în camera lui bin Laden, totul s-a desfăşurat foarte repede: ”A fost ca un instantaneu al unei ţinte de antrenament. Era el, fără nicio îndoială. A fost automat, memoria musculară. E el, boom, e gata”. El a fost primul care a intrat în camera de la etajul al treilea al reşedinţei. Liderul al-Qaida era în întuneric, nu vedea nimic, în timp ce el era echipat cu ochelari de vedere pe timp de noapte. ”Acolo era bin Laden, în picioare. Era cu mâinile pe umerii unei femei, împingând-o în faţă, nu neapărat spre mine, cât în direcţia zgomotului de pe culoar. Era cea mai tânără soţie a sa, Amal”. Acesta a tras două gloanţe, apoi încă unul, în capul celui mai căutat om din lume. ”Era mort. Nu mai mişca. Limba îi atârna. L-am văzut dându-şi ultima suflare, doar o respiraţie din reflex”, detaliază el, declarându-se uimit de înălţimea lui bin Laden. Acesta a confirmat că nu se punea problema luării ca prizonier a lui bin Laden, explicând că ”toată lumea îl vroia mort însă nimeni nu a cerut explicit acest lucru”. Pentru el, misiunea a început la 1 aprilie, atunci când, alături de colegii din Red Squadron, a fost informat de o misiune viitoare. ”În cadrul briefing-ului din prima zi, chiar ne-au minţit şi au fost foarte evazivi. Au vorbit despre cabluri submarine şi cutremure în Japonia şi alte lucruri de acest gen”, afirmă el. El se gândea la Libia, unde NATO era în război împotriva lui Gaddafi şi la o misiune pentru securizarea armelor de distrugere în masă. De abia după câteva zile a aflat obiectivul misiunii. Acesta era bin Laden şi Pakistanul. Numeroase briefing-uri au urmat, mai ales cu ”agentul CIA, Maya, o femeie formidabilă”, jucată de Jessica Chastain în filmul ”Zero Dark Thirty”, pe care l-a văzut şi căruia îi găseşte doar câteva defecte minore. Echipa s-a antrenat pe replici ale reşedinţei, în Carolina de Nord, apoi în Nevada, înainte de a zbura spre Jalalabad, în estul Afganistanului. În seara operaţiunii, după 90 de minute de zbor, aşezaţi pe scaune de camping în elicoptere stealth, operaţiunea, departe de a fi cea mai periculoasă din cariera sa, s-a desfăşurat la fel ca ale sute.