Voci mai grave şi mai respectate (deci nu e vorba de Patapievici...) au opinat, inclusiv de curând, că avem un imn depresiv, care trage a boală. Mă refer la dl. Pleşu, care într-un editorial recent e de-a dreptul imperial. Citez: „Deşteaptă-te, române! descrie un neam aflat în stare comatoasă („somnul cel de moarte\"), asuprit constant, până la anihilare, de tirani barbari şi duşmani cruzi. În trei dintre cele patru strofe cântate în mod oficial, cuvântul „moarte\" e nelipsit. În celelalte strofe se enumeră, amar, „plăgi fatale\", „intrigă\", „viclene uneltiri\", „a pizmei răutate\", „un jug din seculi\" pe care îl purtăm „ca vitele\" şi alte asemenea orori, de care trebuie să scăpăm, „cu braţele armate\", „acum ori niciodată\". Mai aflăm, că nişte „cruzi\" vor să ne fure până şi limba. Ceva ultimativ, de o nemiloasă urgenţă, trebuie întreprins, dacă nu vrem să rămânem „sclavi\" pe pământul propriu. Cine nu se conformează „de fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă\". Ni se sugerează şi un sumar, dar drastic program de politică externă: trebuie să strigăm „în lumea largă că Dunărea-i furată!”

Or, am descoperit recent de unde vine aşa hal de „optimism” balcanic! Că tot dl. Pleşu se întreabă: „Ei bine, vrem cu adevărat ca dispoziţia fiecărei zile a copiilor noştri să stea sub semnul acestei depresii naţionale? Să-i punem să cânte zilnic un imn al disperării mocnite, al unei mobilizări patetice „în ceasul al doisprezecelea\", al unui destin care seamănă cu iadul pe pământ?” Se pare că da! Bunăoară, fiică-mea de nici patru anişori e obligată să înveţe la grădiniţa (de stat, nota bene!) o poezioară cerută chipurile de programa şcolară, de o tristeţe înfiorătoare. Se numeşte „Toamna” şi e scrisă de o doamnă, Nedelea Bârlad (sau, o fi bărbat?!). Pe Facebook n-am găsit-o (puteţi verifica), ceea ce înseamnă fie că nu socializează, fie că e deja „istorie”. Sună aşa: „Cade frunza de salcâm/ Îmbrăcând cărarea/ Berzele s-au dus de-acum/ CENUŞIE-I ZAREA!/În crâng fluturi nu mai sunt!/Păsări nu mai cântă!/ PLUTESC NEGURI PE PĂMÂNT/ Vîntul tot frământă./ Pic cu pic pe geamuri lin/ Ploaia se prelinge/ Nu e soare, nici senin/ CERUL PARCĂ PLÂNGE”. Dincolo de faptul că cea mică ştie deja de vreun an că n-a adus-o barza (fără să fi intrat cu ea în amănunte), deci nu le duce grija un’ s-au dus, şi c-am aflat că Vântu’ s-a făcut brutar şi frământă, odrasla mea - obligată de programa şcolară la depresie - a plâns cam vreo oră. După care am împăcat-o cu un scurt fragment din „Triumful Morţii” de Gabriele d’Annunzio, care – în comparaţie cu doamna Nedelea - trece drept un optimist incurabil.