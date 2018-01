Se poartă moţ în politică bomboana pe colivă. Cei care au îngropat Alianţa definitiv se joacă şi acum cu bomboana pe colivă sau printre dinţi. Toate partidele cu moţ poartă o bomboană pe post de paratrăznet. Există la noi un gropar celebru de partide politice şi alianţe. Pe lîngă ustensilele de bază pentru săpat în ritm mortuar, nu-i lipsesc niciodată din buzunar bomboanele mici pentru colivă. Cele folosite la căpătîiul PNŢCD sînt frumos mirositoare şi au gust de veşnică amintire. Omul cu bomboana pe colivă a stat multă vreme la capătul tunelului, dar Luminiţa i-a stricat toate planurile! Individul vrea să pună întreaga politichie cu gîtul sub bocancul său şi să-i aşeze bomboana pe colivă. E şi acum un partid căruia i se cîntă prohodul. Omul cu bomboana i-a pus gînd rău liderului acestuia, comandîndu-i de luni de zile o colivă de lux. Nici Parlamentul nu stă mai bine! I se cîntă şi lui prohodul pe nas după regula popilor cu polipi denşi. S-a propus, de pildă, aruncarea acestuia peste balustradă la punct fix. Tema colivei revine obsedant în viaţa noastră politică! Tot mai mulţi politicieni dintr-o grupare sînt consideraţi ca fiind terminaţi, aşa, încît, nu mai este cazul să se strice nici măcar bomboana pe ei! Dacă ne luăm după aprecierile unora, avem de-a face cu un lung convoi mortuar în politică, unde, iată, continuă să bîntuie tot felul de stafii caraghioase ale trecutului. După atîţia ani de democraţie, bomboana de pe coliva unor formaţiuni politice a devenit emblematică. Un singur om îşi permite să fixeze de unul singur, desigur, arbitrar, bomboana pe coliva unui partid sau altul! Cine se pune cu el miroase a mort! Din ce în ce mai des, se organizează pomelnice pentru politicienii dispăruţi în marea bătălie a prostiei. Cei care şi-au trăit traiul în politică primesc la schimb o colivă cît roata carului. Omul cu bomboana de pe colivă apare din ce în ce mai des în faţa naţiunii pentru a anunţa solemn decesul unui partid. El este cioclul politichiei noastre. Cînd face semnul crucii pe fruntea unei formaţiuni politice palide şi cu febră, nu-i a bună! Sînt partide cărora le spune de la obraz - eu v-am făcut mari, eu vă îngrop! După care le pune bomboana pe colivă! E o formă de sadism politic să-ţi îngropi propriul partid sau alianţa la pieptul căreia ai supt amar de vreme!! Omul cu bomboana procedează la fel cu toţi foştii săi colaboratori. Cum se ridică unul de jos, pac!, ca să zic, la cap! Există un mecanism al bomboanei pe colivă bine pus la punct. Pot spune, impecabil. Dacă omul cu bomboana pune ochii pe tine, eşti ca şi înmormîntat! Din acest motiv, de doi ani încoace, asistăm numai la înmormîntări cu fast în politichia noastră. Chiar dacă unii se jură că am intrat în Europa, noi stăm tot timpul cu bomboana pe colivă. E drept, din cînd în cînd, are cineva grijă să o schimbe periodic cu alta mai mărgică şi mai colorată. Omul cu bomboana pe colivă a înmormîntat cîţiva miniştri, iar, acum, de ceva timp, practic, sapă sub şandramaua guvernului. Nu că ar avea ceva în mod deosebit cu el, dar nu-i place premierul! În politică, o ţinem din parastas în parastas. Cu bomboana pe colivă, unii se îngroapă pe alţii! Adîncimea ideală - doi metri sub pragul electoral de acces în Parlamentul României!