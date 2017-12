E unul care promite cavouri la toţi duşmanii lui! Nu ştiu dacă face şi colivă... Dintr-un punct de vedere, duşmanii individului pot sta liniştiţi. Au un loc de veci asigurat. Omul cu cavoul nu este dispus să-i păsuiască pe cei care vorbesc în front. Dacă nu te iei de el, zice dînsul, ai liber să trăieşti în ţara asta! Dacă nu-ţi convine, poţi să pleci. Gunoiul! Nu ştiu dacă omul cu cavoul organizează şi pomeni cîntate pe nas. La prima vedere, pare a fi milostiv. Omului cu cavoul nu-i place să fie întrerupt atunci cînd vorbeşte ca un cor de popi. Dacă te pui în gură cu el, nu-ţi mai rămîne decît o singură alternativă. Să-ţi alegi un loc de veci cu vedere la mare, că e linişte. De cavou se ocupă el. Ciocul mic a devenit singura garanţie a libertăţii de exprimare în şoaptă sau în barbă. Dacă superi o anumită familie, rişti să… răceşti! Poţi să o iei rapid peste bot. Din punct de vedere al statului de drept, cavoul rămîne singura alternativă pentru cei mai mulţi dintre noi. Un anume neam se identifică, mă rog, cu de la sine putere, cu poporul. Dacă-i critici spiţele sau îţi permiţi să faci vreo observaţie, rişti să ajungi la răcoare. E ceva mai bine, pentru că, deocamdată, în cavou e prea frig. Omul cu cavoul ne caută cu lumînarea. Cînd e pus pe harţă, nu se sfieşte să ameninţe şi să ridice pumnul. Deşi nu are nicio funcţie, decît aceea de neam cu neamul mare, consideră că sîntem sub directa sa conducere neînţeleaptă. Omul cu cavoul se poartă cu noi ca şi cum am face parte din turma lui particulară. Ne mînă unde şi cum vrea el… Ne biciuieşte cu insulte, jigniri şi ameninţări de tot felul. Ne sfidează pentru că prin venele noastre nu curge sînge din sîngele lui otrăvit. Deşi, repet, nu are nicio putere în stat, nu reprezintă, practic, pe nimeni, umblă cu botniţa după noi şi ne ameninţă cu bătaia. Dracu’ ne ia dacă ieşim din cuvîntul lui! Între noi şi el, cel cu sînge nobil în vene, după cum îşi închipuie, e un fel de coridă. Omul cu cavoul ar vrea să ne închinăm lui şi familiei sale pînă simţim acru în cerul gurii de atîta stat de drept, poate stat drepţi, şi democraţie. Mai nou, noi, ăştia din pătura de jos, trebuie să stăm cu capul plecat. În caz contrar, ne rămîne o singură variantă. Un loc de veci rece sub un soare dogoritor. Datorită lui, facem mai multe ore de instrucţie pe zi. Sîntem obligaţi să mergem tîrîş. Să nu ridicăm privirea spre noul nostru stăpîn şi să înţepenim cu gura băgată în nisip. Ciocul mic. O comandă care vine din toate părţile. Tot mai multe rude din grupul omului cu cavoul ne calcă în picioare. Dacă ridici capul, ca un nesăbuit, rişti să rămîi fără el. Praf te face omul cu cavoul. În ritmul ăsta, sub o asemenea presiune, ne înghesuim cu toţii într-un singur loc de veci. La ce bun să facă risipă cu terenuri pentru noi! Cînd se supără pe toată lumea, scoate cureaua de la pantaloni ca să ne măsoare ciocul. Am auzit că omul cu cavoul face nişte prescuri delicioase. Să le mănînce singur.