Din start, ţin să precizez că omul cu scufiţa nu este rudă cu Scufiţa Roşie, sora lui Scufiţu Roşu, care, cîndva, făcea politică, numai că, între timp, a devenit ecologist, ramura tăietori de frunză la cîini. Omul cu scufiţa se ocupă cu deranjul în politică. Din fragedă pruncie, a rămas într-o singură doagă, pentru că pe celelalte le-a pierdut într-o busculadă între partide. De la o vreme încoace, omul cu scufiţa are tot felul de vedenii. De cînd este el în politică, i se năzare din nimic. Ba că se pun la cale comploturi împotriva lui, ba că e bîrfit, ba că vrea nu ştiu cine să-l dea jos de pe funcţie! Cînd îl apucă pandaliile, debitează numai enormităţi. Trageţi de la sine concluzia că dumnealui nu este în toate minţile şi că i-au plecat boii de acasă. Omul cu scufiţa ţese scenarii apocaliptice. De cînd cu criza asta mondială, stă, cît este ziulica de mare, pe gura prăpastiei şi ne vorbeşte numai despre sfîrşitul lumii. Cînd o ia pe arătură, şi asta se întîmplă destul de des, e greu să-l mai opreşti. Ca fost agricultor derutant şi diletant, îi place la nebunie mediul cu arătură. Nu-i plac, în schimb, lucrurile serioase. Ca atare, emană numai bazaconii. Dacă ar juca un rol fără nicio importanţă în societatea noastră multilateral dezvoltată, mă rog, nici că i-ar păsa cuiva de şpagaturile şi glumiţele lui de doi lei… Treaba e că, exact atunci cînd se spun lucruri serioase, omul cu scufiţa îşi dă în petec. În realitate, nimeni nu îndrăzneşte să-i atragă atenţia, evident, în termeni amicali, că este dus cu capul. Da’, cum să zic, rău de tot! Omului cu scufiţa îi place să vorbească mult. Dacă sesizează că nu-i acorzi atenţia care crede el că i se cuvine, te trece pe lista lui cea neagră. Şi, atenţie, cu prima ocazie, ţi-o coace! Se spune că nu este bine să te pui în gură cu omul cu scufiţa. Cică, zic înţelepţii contemporani, e mult mai sănătos să laşi de la tine. Dacă cumva ţi-l pui în cap, greu îl mai dai jos de acolo. Uneori, omul despre care vorbim îşi face cuib în scufiţa lui. Dintre toate poveştile, îi place cea cu Scufiţa Roşie. Deşi ne aflăm în era energiei atomonucleare sau cum vreţi să-i spuneţi, omul cu scufiţa funcţionează după modelul televizorului “Cosmos” de altădată, model sovietic. Din această cauză, se spune că-i filează o lampă. Cînd îi filează o lampă, e problemă grea. Nu se mai găsesc piese de schimb pentru prototipul omului cu scufiţa ca punct cerebral de bază. Omul ăsta, spun unii, gîndeşte cu fesul. După cum este poziţionat, îţi dai seama ce are el în cap. În politică, semnalizează cu scufiţa. Cînd pe dreapta, cînd pe stînga, după cum îi alunecă scufiţa. De multe ori o poartă pe ceafă ca să zică lumea că are fruntea lată. Cu cît este mai lată cu atît posesorul este mai deştept! Aiurea. Chiar credeţi în bazaconiile astea? Omului cu scufiţa întoarsă îi place lauda de sine. E de-a dreptul bolnav. Dacă vrei să-i intri în graţie, trebuie să-i lauzi scufiţa fără măsură. De aici pînă la cultul personalităţii nu mai este decît un pas…