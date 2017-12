Omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat la domiciliu în dosarul de evaziune fiscală

Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzat că nu a înregistrat veniturile din trei contracte încheiate cu RAEDPP Constanţa şi o firmă, prejudiciul adus statului fiind de peste zece milioane de euro. Omul de afaceri va fi judecat în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv să înlocuiască arestul preventiv cu o măsură mai blândă. El se afla în arest preventiv din 19 noiembrie. Avraham Morgenstern a fost trimis în judecată de DNA, în februarie, procurorii acuzându-l de evaziune fiscală pentru că nu a înregistrat veniturile din trei contracte încheiate cu RAEDPP Constanţa şi o firmă şi nici facturile fiscale aferente acestor venituri. În acelaşi dosar este judecată şi firma sa Shapir Structures, tot pentru evaziune fiscală. În rechizitoriul transmis instanţei de judecată procurorii anticorupţie notează că, în perioada 2009 - 2014, Morgenstern, în calitate de administrator al Shapir Structures, nu a înregistrat corespunzător veniturile obţinute din trei contracte, încheiate cu Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) Constanţa şi Confort Urban Constanţa, şi nici facturile fiscale aferente acestor venituri, în executarea acestor contracte. În aceeaşi perioadă, mai arată anchetatorii, acesta a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând consultanţă şi asistenţă tehnică oferite de societăţile Larton Consultants ltd Cipru şi Comrad Leasing ltd Cipru. Aceste activităţi au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, producând un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, se mai arată în documentul anchetatorilor. În cauză, DNA a dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile şi imobile ale lui Morgenstern şi societăţii Shapir Structures, în valoare totală estimată de circa 2,8 milioane lei şi patru imobile din municipiul Constanţa, neevaluate. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză. Omul de afaceri Avraham Morgenstern, reţinut, în 18 noiembrie 2014, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală.