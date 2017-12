Omul de afaceri împuşcat a indicat un posibil suspect

Starea omului de afaceri Liviu Dorin Bamburic care a suferit numeroase răni după ce a fost împuşcat în noaptea de miercuri s-a ameliorat. “Pacientul este conştient iar echipa operatorie este optimistă în vederea stării lui de sănătate”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Florian Stoian. Medicii sînt de părere că bărbatul a avut noroc, deoarece gloanţele nu au atins organe vitale. “Cînd a ajuns la spital, starea sa era critică. Avea multimple plăgi la nivelul membrelor şi la stomac. A necesitat trei unităţi de sînge. Leziunile importante au fost la nivelul vezicii urinare unde unul dintre gloanţe a provocat o explozie a acestui organ. De asemenea, uretra a fost ruptă şi medicii au montat o sondă şi au eliminat glonţul care pătrunsese în această zonă. Un alt glonţ a fost scos din zona renală. Al treilea cartuş care a fost eliminat era în artera femurală. Bolnavul risca să îşi piardă picorul stîng”, a declarat dr. Florian Stoian. Din cele şapte gloanţe medicii au extras doar trei, urmînd să se stabilească cînd va avea loc următoarea intervenţie. “Un glonţ este în femur, două în zona pubiană, iar altul sub coaste. A suferit şi o fractură de femur care va fi rezolvată după ce pacientul se va simţi mai bine. Toate proiectilele rămase în organism nu produc hemoragii interne şi nici nu vor afecta funcţiile vitale. Pe corpul bărbatului mai există şi nişte răni, în jur de patru, care probabil au fost produse de gloanţe care au trecut razant şi care nu au pătruns în organism”, a declarat dr. Florian Stoian. Liviu Bamburic a rămas în continuare internat în Secţia de Terapie Intensivă, dar starea lui de sănătate le-a permis anchetatorilor să discute cu el.

Partener de afaceri audiat

Liviu Bamburic, patronul clubului „Two”, le-a indicat oamenilor legii un posibil suspect al atacului armat, fiind vorba despre un partener de afaceri cu care a făcut mai multe tranzacţii cu terenuri. Procuror Adina Florea, şeful Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa, a declarat: “Liviu Bamburic a susţinut că, potrivit bănuielilor sale, persoana care ar fi putut fi implicată în acest eveniment este un anume Amet Samir, persoană cu care victima are relaţii de afaceri şi care, din spusele victimei, ar fi avut de cîştigat sume foarte importante de bani ca urmare a eventualei sale dispariţii. Potrivit declaraţiei victimei, care urmează să fie verificată, Samir ar fi avut de cîştigat între două şi trei milioane de euro”. Procurorul Adina Florea a precizat că suspectul urmează să fie audiat, iar anchetatorii vor stabili în zilele următoare dacă afirmaţiile lui Liviu Bamburic se confirmă. Procurorul spune că Liviu Bamburic a oferit şi o descriere a persoanei care a deschis focul asupra lui: “Este vorba, potrivit descrierii victimei, despre o persoană cu o constituţie slabă, de 1,75 metri înălţime, care era îmbrăcată cu o haină de culoare neagră şi avea faţa acoperită”. Prim procurorul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa a mai spus că tuburile de cartuş descoperite de oamenii legii la locul atacului armat au fost trimise la Bucureşti: „S-a procedat la dispunerea unei constatări biocriminalistice şi trimiterea tuburilor de cartuş şi a urmelor biologice prelevate de la faţa locului la Inspectoratul General al Poliţiei Române în vederea expertizării acestora”.

Două ipoteze de lucru

Cms. şef Florin Pamfile, şeful Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Constanţa spune că anchetatorii au două ipoteze de lucru: reglarea de conturi în afaceri sau răzbunarea din gelozie. În orice caz, anchetatorii au exclus din start varianta jafului ca mobil al atacului, pentru că Bamburic avea asupra lui suma de 7.000 de euro în momentul în care a fost împuşcat. Surse judiciare spun că, cel mai probabil, atacul a fost comandat de o persoană care a plătit un profesionist pentru a-l împuşca pe Bamburic. Avînd în vedere faptul că trăgătorul, care se afla la cinci metri în spatele lui Bamburic, a ales să-l împuşte pe omul de afaceri în picioare şi în spate, nu poate fi desfiinţată nici teoria că cineva a vrut să-i dea lui Bamburic doar un „avertisment” şi că trăgătorul nu a intenţionat în niciun moment să-l ucidă pe patronul clubului „Two”. O altă pistă ar fi că bărbatul care a tras în Liviu Bamburic îl ura pe omul de afaceri constănţean şi a vrut să se răzbune. Oamenii legii admit că acest caz este unul deosebit de dificil.

Afacerile lui Bamburic

În afaceri, Liviu Bamburic are foarte mulţi parteneri. Cei mai mulţi dintre ei sînt cetăţeni italieni. Conform datelor Registrului Comerţului, la firma „Romanian Imobile Construct SRL”, care are ca obiect de activitate construcţiile, pe lîngă Bamburic, acţionari sînt Lodato Calogero, Griffo Carmelo, Venezia Mattia, Georgio Salvatore şi Zariello Michele. O altă societate printre acţionarii căreia se numără Liviu Bamburic este „Lecada Group Company”. Parteneri de afaceri în această societate sînt Elena Neagu, prietena lui, Depino Domenico şi Di Pasquale Antonio. În firma „Habitat Group”, în care Liviu Bamburic deţine 1%, acţionar este un cetăţean sîrb. Omul de afaceri constănţean mai figurează ca acţionar în alte cinci societăţi: Bacio Italiano SRL, Baldom Star SRL, Rolemn Export SRL, Best Land SRL şi Unique Style SRL. Unele dintre firme sînt dizolvate. Cunoştinţele pe care Liviu Bamburic le are se extind şi în domeniul politicii. În firma Best Wood Company, în care Bamburic a investit, ca cenzor apare Daniela Anişoara Căciulă, care ocupă acelaşi post şi în cadrul firmei SC Automatix SA, la care acţionar este liberalul Constantin Matei, directorul Companiei Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

Reamintim că omul de afaceri constănţean a fost împuşcat în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orelor 2.30, în faţa unui bloc situat pe Aleea Hortensiei, în apropierea fostului restaurant „Scapino”. Anchetatorii spun că Liviu Bamburic, în vîrstă de 43 de ani, patronul clubului „Two”, situat în zona peninsulară a oraşului, se pregătea să intre în scara blocului D1, în care locuieşte prietena lui, cînd a fost ajuns din urmă de un bărbat care a tras asupra lui mai multe focuri de armă cu un pistol „Makarov”, de calibrul 9 mm. După ce victima s-a prăbuşit, agresorul s-a urcat într-o maşină parcată în apropiere şi a fugit de la locul faptei. Cu ultimele puteri, omul de afaceri şi-a sunat prietena, care a apelat serviciul unic 112 şi a cerut ajutor. Liviu Bamburic a fost transportat cu o ambulanţă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internat şi operat de urgenţă, intervenţia chirurgicală durînd mai bine de nouă ore.