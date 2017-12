„Omul este tot ceea ce contează!”

În acest an, pe scena clubului Phoenix din Constanţa s-a remarcat o formaţie de rock alternativ şi punk, MT Place, care impresionează publicul prin diferenţa plăcută dintre talentul remarcabil şi vârsta tânără a membrilor trupei. Deşi genul muzical abordat este unul destul complex, nefiind la îndemâna oricărui amator, cei cinci adolescenţi au dat dovadă de originalitate şi au impresionat nu doar prin calitatea compoziţiilor proprii (!), dar şi prin prezenţă scenică nonconformistă prin care reuşesc să energizeze publicul. Din componenţa MT Place fac parte gemenele Karina (voce) şi Karla Georgescu (chitară armonie), în vârstă de 16 ani, Alin Ion (chitară solo), Alex Dobrescu (bass), ambii de 17 ani şi Teodor Scrioşteanu (tobe), „mezinul” trupei, care are doar... 13 ani. Cei cinci constănţeni constituie o surpriză plăcută pe scena rock românească, fiind cea mai tânără trupă de punk din ţară, motiv pentru care mulţi se întreabă cum a fost posibil acest lucru chiar în Constanţa, un oraş în care prezenţa acestui gen muzical definit prin atitudine rebelă şi sete de original părea ca şi apusă.

Reporter: De ce aţi ales să cântaţi punk sau alternativ?

Karina: Preferăm să fim originali, diferiţi, este nuanţat şi ne reprezintă. Nu este deloc uşor, însă ne place să fim provocaţi. Ne reprezintă atitudinile pozitive, libere, rebele, chiar cu o anumită tentă de nebunie. Vrem doar să facem muzică bună. Avem un mesaj pozitiv, ideea este să transmitem multă energie. De unde? Din noi, din muzică, din personalităţile noastre dinamice, pentru că suntem zodii puternice: „scorpii”, tauri, săgetători, gemeni, peşti. Nu avem un mesaj protestatar, pentru că nu ne pasă de nimeni. Nu ne inspiră o trupă anume, suntem o stare de spirit, ne fascinează personalităţile umane. Ascultăm genuri muzicale diferite, pentru că suntem foarte diferiţi. Mi se pare că, în România, lumea este prea inhibată ca să se manifeste liber, copiază orice. Lumea nu este tristă, dar România este cam plafonată, pornind chiar şi de la muzică. De aceea ne-am ales şi numele MT Place, ca să ocupăm un loc în spaţiul acesta.

Rep.: Cum a început acestă formulă?

Alex: Din pură pasiune. Proiectul a început pe 1 mai, când ne-am adunat la un grătar care a ieşit super. Le-am cunoscut pe cele două fete din trupă pe un site de muzică rock, metalhead.ro. Teo este cel mai nou în trupă, înainte am avut o toboşară, care, însă, n-a putut să ţină pasul cu noi. Eu şi Alin studiem muzica de un an şi jumătate, iar Karla participă din copilărie la concursuri corale sau de canto. În plus, cântă şi la pian, iar Karla studiază chitara din clasa a doua. Teo a început, ca autodidact, să bată la tobe, de la vârsta de 11 ani, este chiar o performanţă. Sunt doi profesori care se ocupă de trupa noastră, Ştefan Crăciun şi Sebastian Mitri. Avem, deja, şase piese proprii, dar avem, în plus, foarte multe idei. Vom ajunge, în curând, la 12 piese, fără să adăugăm cover-urile pe care le cântăm.

Rep.: Ce proiecte de viitor aveţi?

Alex: În Bucureşti sunt foarte multe cluburi, unde ai posibilitatea să cânţi, dar în Constanţa nu sunt mai mult de patru. Până în prezent, am primit oferte să cântăm în capitală, dar, momentan, ne concentrăm asupra viitorului album, ne-am gândit să nu apărem pe scenă nepregătiţi în raport cu alte trupe. Acum lucrăm la un demo de două piese, pe care le înregistrăm în studio, după care ne vom apuca de un dosar de prezentare despre noi. Ulterior, firesc, ne vom uita după o casă de producţie. Însă de-abia aşteptăm să cântăm, la vară, în Vamă, e super acolo. Acolo chiar ai pentru cine să cânţi!

Rep.: Ce părere aveţi despre curentul emo?

Karina: Deşi este considerat un subgen al rock-ului, curentul emo este unul ratat, o mare minciună. Nu cochetăm deloc cu această ipocrizie distructivă, noi suntem foarte „pozitivi”.

Rep.: Ce nu vă place?

Karina: Nu ne plac manelele si tot ce ţine de acest prost-gust de provenienţă orientală. Nu ne plac oamenii înguşti la minte, care trăiesc şi se orientează numai după aparenţe. Oamenii ar trebui să fie pe primul plan, să-şi poată manifesta liber şi frumos personalităţile. Nu banii, nu firma, ci omul este tot ceea ce contează!