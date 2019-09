Omul înaintea mașinii. Alege autobuzul!

În contextul „Săptămânii Europene a Mobilității“, vineri 20 septembrie 2019, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, viceprimarii Costin Răsăuțeanu și Dumitru Babu, alături de directorii și angajații din cadrul Primăriei și de cei ai structurilor subordonate se vor deplasa la și de la serviciu cu autobuzul. „Alege autobuzul“ este o campanie civică derulată de Primăria Municipiului Constanța, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța“ în cadrul proiectului „PORTIS (PORT-Cities: Innovation for Sustainability) - Dezvoltare durabilă prin inovare“, ce are ca scop promovarea transportului public integral restructurat și încurajarea locuitorilor municipiului Constanța în alegerea autobuzelor RATC în detrimentul autoturismelor personale. Campania este parte integrantă a obiectivului general al actualei administrații constănțene, care vizează aerisirea bulevardelor și a străzilor principale prin fluidizarea întregului flux de transport, după conceptul - „omul înaintea mașinii”. Primăria amintește tuturor persoanelor care se vor alătura campaniei „Alege autobuzul“ că tariful pentru o călătorie este de 1.50 lei, cost care poate fi achitat fie prin achiziționarea unui bilet de la punctele de vânzare situate în vecinătatea stațiilor, fie prin SMS cu textul L (pentru linie), ORA (valabil pentru o oră), ZI (valabil pentru o zi) sau S (valabil pentru o săptămână), pentru titlul de călătorie dorit, la numărul scurt: 7475. Evenimente dedicate Săptămânii europene a mobilității au avut loc joi cu lecții de educație rutieră care au fost organizate la Școala Gimnazială nr. 8 Constanța, iar vineri, elevii Colegiului Pedagogic „Constantin Brătescu“ vor participa la o lecție interactivă derulată în parcul Arheologic. Duminică, 22 septembrie, bulevardul Tomis va fi închis pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian, între orele 09:00 - 19:00 și organizarea unor activități privind promovarea deplasării pietonale la care vor participa elevi, părinți și profesori de la mai multe unități de învățământ din Constanța, cluburi sportive, bicicliști. Astfel, copiii și părinții pot veni să se bucure pentru prima dată de o plimbare pe bulevardul Tomis care va fi populat doar de bicicliști, de copii pe role, sportivi care își vor testa abilitățile în fotbal, handbal, rugby, baschet, tenis de masă etc. Pentru ca toate activitățile să se desfășoare fără probleme, sâmbătă începând cu ora 18:00 se va interzice oprirea/staționarea/parcarea autovehiculelor pe tronsonul amintit de pe bulevardul Tomis, iar duminică, între orele 08:00 - 22:00 circulația rutieră va fi oprită pe bulevardul Tomis, de la intersecția cu bulevardul Mamaia până la intersecția cu bulevardul Ferdinand și de la bulevardul Ferdinand până la strada Traian. Vor fi închise intrările pe bd Tomis de pe străzile perpendiculare (str. Decebal, str. Dacia, str. Sarmizegetusa, str. Constantin Brătescu, str. Ștefan cel Mare, str. Cuza Vodă și str. Dragoș Vodă.