În principiu, omul şedinţă pare a fi un individ aşezat şi la locul lui. În realitate, îi lipseşte o lampă, care, din nefericire, nu se mai găseşte pe piaţă. Din păcate, nu are buton de oprire. Ca atare, vorbeşte de unul singur până adoarme. Cu toate că, în anumite cazuri ale avutului obştesc, este cât se poate de vigilent. Ca să sperie dăunătorii, strigă “Nu puniiii mânaaaa”. Dacă vrei să-i gâdili orgoliul, e suficient să recunoşti că şedinţele lungi şi dese aduc doar succese. E doar o frântură din povestea lui peşte prăjit… Omul şedinţă este extrem de studios. A învăţat toate congresele PCR pe de rost. De la tătuca, o vreme, idolul său personal, a deprins să dea din mâini, fiind confundat cu un barcagiu de performanţă. Omului şedinţă îi plac vorbele împrăştiate. În cazul său pestriţ, şedinţa reprezintă absolutul în viaţă. Dumnealui inventează orice tematică numa’ bună de dezbătut într-o şedinţă de lucru. Dacă îl întrebi, într-o formulă nevinovată, cât este ceasul, individul este în stare să convoace Marea Adunare Naţională. Din nefericire pentru el, s-a anulat. Se spune adesea că are disciplina de partid în sânge, cu toate că, la analize, i-a ieşit grupa sanguină caracteristică independenţilor berbeci. Omul şedinţă se manifestă în fel şi chip. Când urcă la înalta tribună, ca să ţină “spiciuri”, când se tolăneşte pe scaune în “mulţime”! De pildă, deşi este doar el în sală, nu vorbeşte peste rând. Ridică mâna şi cere frumuşel să i se dea cuvântul… E ca şi cum ar alerga singur pe un stadion, trecând linia de sosire în poziţia secundă. Omul şedinţă a învăţat tot felul de tertipuri care ţin de şedinţomanie. La aplauze şi urale furtunoase, ca să dau un exemplu, nu-l întrece nimeni. Cel mai mult îmi place cum pronunţă peltic “…şi poporul”. Când face parte din opoziţia imaginară, bate din picioare şi tropăie ca un cal căruia i-a intrat o muscă într-un loc intim. Desigur, are şi el o meteahnă. Îi plac şedinţele la nebunie. De când îl ştiu, întotdeauna, în raport de priorităţi, stabileşte o ordine de zi. În funcţie de urgenţe, este modificată progresiv. Omului şedinţă îi place să ţină cuvântări. Când nu se agaţă de balustrada scării, pentru că avem parte şi de astfel de episoade, se ţine de şedinţe. Omul şedinţă stăpâneşte bine arta oratorică, după cum se recomandă. După modelul preşedintelui, se laudă că este omul şedinţă jucător. Când intră, cum se spune, în şedinţă, se manifestă multilateral complex. El centrează şi tot el dă cu capul. După ce şi-a văzut sacii în căruţă, individul este, chipurile, foarte ocupat. Când îl apelezi la telefon, îţi răspunde scurt, dându-şi importanţă precum prefectul: ”Sunt într-o şedinţă. Te sun eu mai târziu” Aiurea în tramvai. Într-o zi, l-am căutat pe prefect. Au trecut şapte zile de când mi-a spus că e într-o şedinţă, chestiune care mă îngrijorează sincer. O avea, săracul de el, apă şi pesmeţi, în regim de urgenţă, ca să treacă vara! Şmecherii sunt în şedinţă, fiind ocupaţi până peste cap cu tot felul de nimicuri. Este şi aceasta o metodă de a te da important. “Alo, sunt în şedinţă…”