OMV Petrom - profit în creștere cu 44%, la nouă luni

Grupul OMV Petrom a raportat, în primele nouă luni din 2018, un profit net de 2,67 miliarde lei, în creştere cu 44% faţă de perioada similară din 2017. Rezultatul din exploatare al grupului, în primele trei trimestre, este de 3,46 miliarde lei, în urcare cu 41% raportat la cel obţinut în același interval al anului precedent (2,45 miliarde lei). „Aşa cum am anticipat, ne-am intensificat activitatea investiţională, prin dublarea numărului de sonde şi sidetrack-uri în Upstream, finalizarea reviziei rafinăriei şi avansul înregistrat în alte proiecte de investiţii din segmentul Downstream Oil. Toate acestea s-au reflectat în ieşiri de numerar pentru investiţii de aproximativ 3,1 miliarde lei. Fluxul de trezorerie extins, după plată de dividende, a fost de 1,3 miliarde lei, am semnat transferul către Mazarine Energy a nouă zăcăminte marginale, continuând iniţiativele de optimizare a portofoliului în Upstream“, spun reprezentanții companiei. Ei menționează că se află în plin proces de analiză a legii offshore, aprobată în Parlament - „Având în vedere momentul din an în care ne aflăm, nu vedem probabilă luarea unei decizii finale de investiţie pentru Neptun Deep“.