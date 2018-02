OMV Petrom a găsit hidrocarburi din Jurassic

18:52:21 / 26 Februarie 2018

Dar petrolul este romanesc

Aberației capitalista . Răposatul se răsucești in mormânt . OMV găsește petrol in Romania si il va exploata . Tara care nu are petrol in subsol este principalul exploatator al petrolului romanesc . Cine e devina ? Ghici ciuperca cine-i ? Fapta sa prescris .