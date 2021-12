OMV Petrom a plantat un milion de puieți. “România plantează pentru mâine” – cea mai mare inițiativă privată de împădurire din țară

OMV Petrom privește deja spre viitor! Tocmai de aceea, cea mai mare companie integrată de energie din Europa de Sud-Est a început etapa plantărilor de toamnă.

Această inițiativă face parte din cadrul campaniei “România plantează pentru mâine”, cea mai mare inițiativă privată de împădurire din țară.

OMV Petrom a plantat un milion de puieți

Această campanie a fost lansată oficial în anul 2020. Ținta finală o reprezintă plantarea unui total de 1,5 milioane de puieți.

OMV Petrom este tot mai aproape de îndeplinirea acestui plan pentru viitorul țării, conform declarațiilor oficiale oferite de Christina Verchere, CEO-ul companiei:

„Cred cu tărie că un viitor verde începe cu fiecare dintre noi, cu fiecare copac plantat, aproape de casă, sau parte dintr-o viitoare pădure. Puietul cu numărul 1.000.000, la care am ajuns, este o dovadă a angajamentului OMV Petrom în contextul schimbărilor climatice, dar și a dorinței de a face bine a miilor de voluntari implicați în programul România plantează pentru mâine

Cea mai mare inițiativă privată de împădurire din țară

Această campanie de plantare a început în luna martie, anul trecut. Se derulează timp de trei ani, fiind sprijinită de OMV Petrom cu suma de 4,6 milioane de euro.

De asemenea, compania are niște parteneri de nădejde: Act for Tomorrow, Mai Mult Verde, Plantăm fapte bune în România, Pădurea Copiilor, Viitor Plus și Asociația Parcul Natural Văcărești.

Aceste ONG-uri sunt recunoscute la nivel național și chiar și internațional pentru eforturile depuse în domeniul protecției mediului înconjurător din România.

În această toamnă, pe lângă plantările de la Ovidiu (Constanța), vor avea loc plantări și în alte 18 localități: Berveni (Satu Mare), Parcul Natural Văcărești și Colegiul Media (București), Comarnic, Brazi, Ploiești, Scorțeni, Urlați (Prahova), Talpa (Teleorman), Giurgiu (Giurgiu), Moinești (Bacău), Urziceni (Ialomița), Mărăcineni, Berca (Buzău), Mănești (Dâmbovița), Celaru, Breasta (Dolj), Buftea (Ilfov), Vasilații (Călărași).

“România plantează pentru mâine”

Această campanie OMV Petrom include mai multe proiecte, pe lângă plantarea puieților. S-au mai dezvoltat alte trei proiecte pilot în țara noastră.

Primul studiu care măsoară stocarea emisiilor de carbon prin păduri, realizat alături de Forest Design, plantarea pădurilor miniaturale urbane și pădurea educațională, proiectul menit să îi apropie pe elevi de natură.

Prima pădure urbană a fost plantată anul acesta la Moinești, în primăvară. În lunile noiembrie și decembrie vor mai fi plantate încă trei în Buftea, în Giurgiu și la Colegiul Media din București.

Rolul acestora este de a stoca emisiile de carbon, îmbunătățind astfel calitatea aerului, de a reduce zgomotul, dar și de a crește biodiversitatea.

Un alt proiect cu adevărat special susținut de OMV Petrom este susținerea cercetării în domeniul captării carbonului. Astfel, compania finanțează prima inițiativă din țara noastră de calcul și prognoză a stocării de carbon din pădurile plantate până acum în cadrul campaniei. Mai multe detalii pehttps://www.forestdesign.eu/Portal/.

Copiii reprezintă viitorul, tocmai de aceea merită tot ce este mai bun! Șansa pentru o viață frumoasă poate începe încă din copilărie, prin intermediul educației.

OMV Petrom, în parteneriat cu Asociația Pădurea Copiiilor, desfășoară acum și proiectul Pădurea Educațională. Astfel, îi putem face pe cei mici să devină mai responsabili și să conștientizeze cât de multe beneficii ne poate oferi pădurea.

Încă din anul 2007, OMV Petrom a început să dezvolte o mulțime de proiecte vitale pentru o dezvoltare armonioasă a României. Compania a alocat în jur de 72 de milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din țara noastră. Cele mai multe dintre inițiativele sprijinite au vizat domeniile protecția mediului, sănătate, educație și dezvoltare locală.