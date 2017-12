One Direction face istorie în topul Billboard

Nimic nu poate sta în calea succesului trupei britanice One Direction, care a devenit prima formație din lume care reușește să ocupe de patru ori prima poziție a topului american Billboard 200, cu patru albume lansate consecutiv. One Direction a detronat-o pe Taylor Swift, o altă vedetă abonată la prima poziție a prestigiosului clasament.

Cel mai nou album al trupei britanice, intitulat poate nu întâmplător ”Four”, în traducere „Patru“, s-a vândut în 387.000 de copii numai în prima săptămână de la lansare, potrivit Nielsen SoundScan, instituția care monitorizează lansările de pe piața muzicală americană și internațională. Și precendentele lansări discografice ale trupei One Direction au avut aceeași soartă: să ajungă pe prima poziție în US Billboard 200! Rând pe rând, ”Up All Night” în 2011, ”Take Me Home” în 2012 și ”Midnight Memories” în 2013 au dovedit supremația mondială a formației de băieți One Direction. Noul album a fost promovat în plus pe piața de peste ocean, de cele trei premii primite în gala American Music de săptămâna trecută.

Albumul ”Four” se bucură de mare succes și online. A fost descărcat pe Spotify de 11,6 milioane de ori în SUA și de 30 de milioane de ori în restul lumii. În contratimp parcă, Taylor Swift tocmai a anunțat că își retrage catalogul propriilor apariții discografice de pe acest site. Imediat, consecința s-a văzut: albumul său ”1989” a picat de pe prima poziție în Billboard 200, cu ”numai” 214.000 de copii vândute într-o săptămână. Totuși, Taylor Swift rămâne cu performanța celei mai bune lansări a anului, cu albumul ”1989”, care a vândut 1,3 milioane de copii în prima săptămână. În acest an, doar albumul conținând coloana sonoră a desenului animat ”Frozen / Regatul de gheață” o depășește în clasamentul celor mai profitabile lansări discografice, cu 3,6 milioane de exemplare vândute.