Onestitatea lui Băsescu, o iluzie!

NICIO NOUTATE Anunţul făcut de Traian Băsescu că va rămâne pe scena politică şi după ce va părăsi Cotroceniul nu a surprins pe nimeni. Unul dintre cei care nu au crezut că şeful statului îşi va petrece restul zilelor jucând table prin parcuri este prim-vicepreşedintele PNL, Klaus Iohannis, care a declarat că nu a fost surprins de Băsescu. „Pe mine recunosc că m-a uimit surprinderea unor comentatori. Păi a plecat vreodată din politică? A fost vreodată acel preşedinte obiectiv, independent şi deasupra intereselor partinice? Niciodată”, a spus Iohannis. El a afirmat că Traian Băsescu a ţinut partea PDL, ba chiar a ţinut un fel de guvern marionetă. „A jucat rolul opoziţiei când a venit USL la putere. Nu ştiu de unde surprinderea. A fost tot timpul în politică şi acolo va rămâne”, a spus Iohannis. Prim-vicepreşedintele PNL a mai fost întrebat dacă preşedintele l-a contactat după intrarea în PNL, Iohannis afirmând că nu şi spunând că relaţiile dintre el şi şeful statului „s-au răcit” în timp.

„DEMISIONEZ ÎN CINCI MINUTE” Preşedintele Traian Băsescu a afirmat, miercuri, la Viena, la o întâlnire cu români din Austria, că nu poate fi pensionar după ce termină mandatul de la Palatul Cotroceni şi că o să rămână activ în viaţa politică, deşi nu îi este clar acum sub ce formă. Această declaraţie vine după ce, în 2012, a spus că după terminarea mandatului prezidenţial nu mai revine în politică. În plus, în urmă cu câteva săptămâni, acelaşi Băsescu a spus la un post de televiziune că nu se mai întoarce în PDL în 2014 la finalul mandatului de şef al statului, însă a adăugat, râzând: „Dar am mai spus eu şi că demisionez în cinci minute”.