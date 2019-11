ONG Mare Nostrum, premiat în Turcia!

La începutul acestei luni, ONG Mare Nostrum a participat la două evenimente desfășurate la Istanbul, în Turcia. La cel dintâi - „Primele rezultate ale Inițiativei ACCOBAMS (ASI)”, Mare Nostrum a prezentat rezultatele monitorizării aeriene din această vară din cadrul proiectului CeNoBS, iar la cel de-al doilea - „Ce-a de-a 7-a întâlnire a Părților semnatare ACCOBAMS (MoP7)”, ONG Mare Nostrum a primit un premiu pentru implicarea în cadrul proiectului ACCOBAMS.

Peste 20 de reprezentanți din toată Europa au participat la evenimentul“Primele rezultate ale Inițiativei ACCOBAMS (ASI)”cu privire la megafauna din apele aflate sub incidența acordului (Marea Neagră, Marea Mediterană și zona contiguă a Atlanticului). State precum Algeria, Bulgaria, Croația, Egipt, Franța, Georgia, Italia, Turcia sau Ucraina au luat parte la acest eveniment. România a fost reprezentată de ONG Mare Nostrum, partener ACCOBAMS din anul 2013, și Punctul focal ACCOBAMS din România, Camelia Dumitrache, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”

Subiectele abordate în cadrul întâlnirii au fost legate de ACCOBAMS SURVEY INITIATIVE, monitorizarea aeriană din această vară, în care activistul Mare Nostrum Marian Paiu a fost team leader al uneia dintre echipe. Rolul organizației în cadrul acestui eveniment a fost de a prezenta componenta Marea Neagră, realizată prin intermediul proiectului european CeNoBS.

În urma prezentărilor, participanții au făcut un schimb de informații legate de lucrurile care pot fi îmbunătățite la nivelul colaborării, precum și punctele tari ale experienței ASI, alături de lecțiile învățate: ”Printre sugestiile făcute s-au numărat și identificarea resurselor pentru stabilirea unei a doua expediții de acest gen, care să acopere zona ACCOBAMS sau chiar implementarea unui program de monitorizare a cetaceelor pe termen lung”, spune Marian Paiu, ecolog ONG Mare Nostrum.

Evenimentul a fost secondat de ”7thMeeting of the Parties to ACCOBAMS”, în cadrul căruia ONG Mare Nostrum a prezentat activitatea organizației privind monitorizarea și conservarea cetaceelor printr-un poster realizat special pentru acest eveniment. Finalul zilei a venit cu o surpriză pentru ONG Mare Nostrum, premiat pentru activitatea derulată în monitorizarea și conservarea cetaceelor: ”Am luat locul 3 în competiția internă a partenerilor ACCOBAMS, lucru care nu poate decât să ne onoreze și să ne determine să luptăm în continuare pentru dezvoltarea de proiecte și obținerea de finanțări pe această linie”, completează Marian Paiu. Marian Paiu își va continua activitatea ca membru suplinitor în cadrul Comitetului Științific al ACCOBAMS pentru următorii 3 ani.