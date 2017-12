Onoruri militare la înmormîntarea constănţeanului mort în Afganistan

Cimitirul din Basarabi a devenit neîncăpător, sîmbătă, pentru familia, prietenii şi oficialităţile publice care au fost prezente la înmormîntarea slt. postmortem Ionel Gheorghiţă Drăguşanu, în vîrstă de 38 de ani, căzut la datorie în Afganistan, în apropiere de Kandahar, la întoarcerea dintr-o misiune de patrulare. Trupul celui care mai avea mai puţin de o lună şi se întorcea la familia care îl aştepta cu nerăbdare, a fost depus, joi seara, la Garnizona din Basarabi. Cortegiul funerar a fost însoţit, sîmbătă, de fanfară şi s-a oprit în faţa unităţii militare din localitate unde sublocotenentul a lucrat pînă în 2001, la batalionul de genişti, an în care s-a transferat la Topraisar. Toţi cei care erau prezenţi la înmormîntare îl jeleau pe soldatul căzut la datorie, dar soţia şi fratele lui au încercat să nu plîngă, chiar dacă durerea era vizibilă pe feţele lor. "A plîns săraca cu lacrimi de foc cînd a aflat vestea. Tremurau hainele pe ea. De cînd a aflat că a murit un militar român în Aganistan a început să se roage să nu fie vorba de soţul ei. Cînd am văzut comisia militară că intră la noi în bloc am ştiut că de Ionel al nostru e vorba. La înmormîntare nici nu îşi dădea seama ce se întîmplă cu ea. Nu scotea o vorbă, dar toţi ştim că sufletul i-a fost pustiit", a povestit Ştefania Bănică, una dintre vecine. Cînd cortegiul militar s-a oprit în faţa blocului unde locuia slt. Drăguşanu, durerea a fost şi mai mare. Vecinii şi cunoştinţele de la toate blocurile din jur li s-au alăturat militarilor de la Batalionul 341 Infanterie de la Topraisar, pentru a-l duce pe ultimul drum pe cel care a murit pe cîmpul de luptă. Oamenii murmurau rugăciuni în gînd pentru Ionel Gheorghiţă Drăguşanu, iar cînd Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a început să cînte "Veşnica pomenire", toţi cei prezenţi au început să plîngă.

În mulţimea îndoliată de pierderea unui prieten, vecin şi coleg se afla şi un copil care îşi plîngea tatăl. Diana, fetiţa lui Ionel Drăguşanu, era îmbrăcată în negru, culoare a cărei dureri a cunoscut-o mult prea devreme. Pe chipul chinuit de durere al copilei, lacrimile curgeau neîncetat şi nu auzea nimic în jur. "Ionel o iubea pe Diana ca pe lumina ochilor săi. Zilnic fetiţa ieşea în faţa blocului şi ne povestea ce a mai făcut în Afganistan. A fost premiantă în fiecare an şi acum, a luat tot premiul întîi. În ziua cînd a primit premiul, a ajuns acasă şi a spus că a învăţat ca să fie tatăl ei mîndru de ea, aşa cum se mîndreşte şi ea cu el", a povestit cu vocea stinsă de durere Barbu Marcel, unul dintre vecinii familiei Drăguşanu.

Placă comemorativă în cinstea unui erou

La Monumentul Eroilor din Basarabi a fost dezvelită, sîmbătă, o placă în cinstea celui care a murit la datorie şi care a fost înmormîntat pe aleea centrală a cimituirului din localitate. La ceremonialul religios a fost prezent şi şeful Statului Major General, gen. Eugen Bădălan, care i-a promis soţiei îndoliate că o va ajuta să îşi întreţină fiica oferindu-i un serviciu în cadrul unei unităţi militare din Dobrogea. Totuşi, toate onoruruile militare nu vor suplini niciodată prezenţa celui pe care Mariana Drăguşanu l-a iubit şi pe care îl aştepta să se întoarcă din teatrul de operaţiuni din Afganistan. "Cu o seară înainte să moară, a vorbit cu Mariana pe internet şi i-a spus că de abia aşteaptă să se întoarcă acasă. Soţia lui renova apartamentul şi vroia să îi facă o surpriză cînd se întoarce. Îşi făcuseră planul să plece la munte cu Diana. Reuşise să strîngă şi el nişte bani şi îşi doreau să trăiască fericiţi, fără grija zilei de mîine", a povestit Dănuţ Gheorghe.

Vecinii spun că nu le vine să creadă că niciodată nu îl vor mai vedea pe Ionel Gheorghiţă Drăguşanu, cel care le-a fost alături la multe bucurii şi necazuri. "S-a mutat în blocul acesta de cînd avea opt ani. De mic se juca cu puşti din lemn şi spunea că o să se facă militar. Chiar şi în timpul liber, cînd venea în permisie, purta tot tricouri kaki şi ne povestea cum e în unitatea militară. Acum un an a fost plecat în Kossovo şi era mîndru că ajutase oamenii de acolo", a continuat Ştefania Brabu. Cei care l-au cunoscut pe Ionel Drăguşanu spun că rar se mai întîlnesc oameni ca el şi că Dumnezeu l-a chemat prea repede la el. "A avut grijă de noi toţi cînd eram bolnavi. Fiind sanitar, ne făcea injecţii, ne dădea sfaturi. Era un băiat deosebit...acum s-a dus şi niciodată nu voi mai putea vorbi cu el. Viaţa este nedreaptă...",a încheiat cu un zîmbet amar Dănuţ Coşbuc. În faţa blocului unde locuia slt. ucis în timpul misiunii, în Afganistan, vecinii se adună la fel ca în fiecare zi, însă locul de sub salcîmi, unde stătea Ionel Gheorghiţă Drăguşanu a rămas gol, la fel ca şi sufletul celor care l-au îndrăgit...