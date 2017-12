ONU: Niciun convoi nu a ajuns de o lună în Siria, în zona de conflict

În ciuda informaţiilor pozitive care au venit din Siria, mai precis din zona de conflict, s-ar părea, totuşi, că lucrurile nu stau chiar aşa cum le prezentau oficialităţile siriene. Potrivit emisarului ONU, Staffan de Mistura, niciun convoi umanitar nu a putut intra de o lună de zile în localitățile asediate din Siria, din cauza luptelor. "Într-o lună, niciun convoi nu a ajuns în zonele aflate sub asediu", a declarat De Mistura la Geneva. "Nici măcar unul singur. De ce? Din cauza luptelor", a subliniat el. La Madaya și Zabadani, două orașe asediate de regimul Assad în provincia Damasc, precum și la Foua și Kafraya, două aglomerări șiite pro-regim din provincia Idleb asediate de rebeli islamiști, ajutorul umanitar nu a ajuns din 30 aprilie, adică de 110 zile, a adăugat emisarul ONU. Din acest motiv, a explicat el, reuniunea săptămânală a grupului de lucru pentru ajutor umanitar, care are loc în fiecare joi, a fost scurtată și a durat "doar opt minute". "Am decis, folosindu-mă de calitatea de președinte al grupului de lucru, să declar că nu este niciun temei să avem o reuniune umanitară dacă nu există acțiune pe plan umanitar în Siria", a anunțat Staffan de Mistura.

El a subliniat că acest gest este înainte de toate "un simbol și un semn de respect", în condițiile în care vineri este Ziua mondială a ajutorului umanitar, dar a precizat că reuniunea de săptămâna viitoare rămâne pe ordinea de zi.

Emisarul ONU a îndemnat din nou la o pauză umanitară de 48 de ore în Alep, oraș-cheie în conflictul sirian, unde se confruntă forțele pro-regim și rebelii.

Declanșat în martie 2011 prin reprimarea unei manifestații pro-democrație, conflictul din Siria a devenit mai complex prin intervenția străină și întărirea jihadiștilor. Războiul a făcut până acum peste 290.000 de morți și a obligat la exod milioane de oameni. ONU a numărat 18 zone sau localități asediate în Siria, în majoritate de forțele pro-guvernamentale și unde locuiesc aproape 600.000 de oameni.

Dacă niciun convoi umanitar nu a reușit să ajungă în 17 din aceste locuri, Programul alimentar mondial al ONU continuă în schimb să parașuteze ajutoare locuitorilor din Deir Ezzor (est), încercuiți de gruparea Stat Islamic.