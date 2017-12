ONU şi Guvernul italian, acuzate de furtul a 1.100 miliarde de dolari

Un cetăţean american care trăieşte în Bulgaria a dat în judecată ONU, Forumul Economic Mondial, Guvernul italian şi alte instituţii prestigioase, cerându-le despăgubiri de 1.000 de miliarde de dolari. Neil Keenan susţine că instituţiile vizate au conspirat pentru a fura peste 1.100 de miliarde de dolari, bani destinaţi unor scopuri umanitare. Plângerea a fost depusă la un tribunal din New York, în 23 noiembrie 2011. În plângerea de 111 pagini, Keenan susţine că i-au fost încredinţaţi, în 2009, banii, în obligaţiuni emise de Rezerva Federală americană, în valoare de 4,5 miliarde de dolari, bonduri guvernamentale japoneze, cu o valoare de un miliard de dolari şi un bond Kennedy, cu valoarea de un miliard. Banii ar fi aparţinut unei entităţi numite Familia Dragon, un grup format din mai multe familii bogate şi secrete din Asia. Sumele ar fi fost plasate în Rezerva Federală, iar Keenan afirmă că Familia Dragon l-a însărcinat să ceară banii pentru a-i investi în eforturi umanitare neprecizate. El este reprezentat de avocatul William H. Mulligan Jr., de la firma Bleakley, Platt & Schmidt of White Plains, din New York.