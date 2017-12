Open-ul Chinei, test important pentru Samara, Dodean şi Hîrîci

După ce timp de două săptămîni echipa feminină de tenis de masă a României a participat la un puternic cantonament în China, constănţencele Eliza Samara, Cristina Hîrîci şi arădeanca Daniela Dodean au părăsit, ieri, oraşul Shanghai pentru o nouă destinaţie, Tianjin. De miercuri, la Tianjin, îşi dau întîlnire jucătoarele de top ale lumii, care vor lua startul în cadrul celui mai puternic turneu din circuitul profesionist Pro Tour, Open-ul Chinei. Acesta va reprezenta şi cel mai important test pentru elevele lui Viorel Filimon înainte de Campionatul European rezervat senioarelor, programat în perioada 13-20 septembrie, în Germania. „Este primul test pentru noi, după ce am efectuat o pregătire la cel mai înalt nivel. Îmi pare rău că nu am avut parte de un asemenea cantonament acum 20 de ani. Am învăţat enorm şi abia aştept să mă întorc acasă cu foarte multe lucruri noi privind antrenamentele. Trebuie să schimbăm aproape tot pentru a ne apropia de performanţele Chinei. Cu un volum zilnic de şase-şapte ore, cu o pregătire fizică de două-trei ore şi cu o intensitate ieşită din comun nu văd vreo ţară care să-i bată pe chinezi” a declarat antrenorul federal Viorel Filimon, care este de părere că fetele pot obţine un rezultat bun la Open-ul Chinei, după o asemenea pregătire: ”Va fi greu să sperăm la o medalie, dar nu imposibil. Spre sfîrşitul cantonamentului ne-am cam stins un pic, dar fetele au două zile la dispoziţie să îşi revină”. Doar 11 sportive de pe continentul nostru au beneficiat de pregătirea de la Shanghai, organizată de Federaţia Europeană de Tenis de Masă în vederea pregătirii pentru Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra. „A fost un cantonament foarte bun şi foarte util. Am învăţat foarte multe. Au alt stil de antrenamente şi alt stil de pregătire fizică. Mi-am diversificat şi stilul de joc. La Open voi încerca să pun în aplicare tot ce am învăţat aici. A fost obositor, dar a meritat. Mă simt în formă pentru această întrecere”, a declarat Eliza Samara, care va concura în toate probele la Open-ul Chinei: simplu, dublu şi la sub 21 de ani. „A fost bine pentru noi. Ne-a ajutat să ne îmbunătăţin jocul şi să acumulăm experienţă, dar a fost şi foarte obositor. Acum sperăm la o prestaţie bună la Open-ul Chinei. La dublu avem mai multe şanse şi la sub 21. Va fi foarte greu pentru că participă cele mai bune jucătoare din China, Japonia şi Koreea”, a spus şi Dana Dodean, partenera de la dublu a Elizei. Şi cea de-a treia componentă a echipei naţionale, Cristina Hîrîci, va participa în proba de dublu, urmînd să facă pereche cu Dora Madarasz (Ungaria). Întrecerea de la Tianjin se va încheia duminică.