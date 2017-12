Operați de pietre la rinichi cu un robot pe care îl mai au doar alte trei ţări în lume

22:53:02 / 23 Iulie 2015

Nu induceti in eroare!

Robotul Avicenna care asista medicul urolog la ureteroscopia flexibila, este o mare gogoasa. Operatia se efectueaza la fel de bine fara robot, cu exact aceasi anestezie, timp de recuperare, cu la fel de putina durere si aceleasi rezultate. Spre deosebire de robotul pt laparoscopie care realizeaza ceeea ce chirurgul nu poate face cu mana, acesta nu aduce nimic in plus, doar preia miscarea chirurgului si de multe ori cu mai putina finete decat ar fi facuta direct de acesta. Doar ca robotul Avicenna costa in plus 500.000EUR. El este pe piata de mai multi ani, si faptul ca doar trei centre l-au achiztionat, arata ca nu si-a dovedit in nici un fel superioritatea fata de aceasi interventie efectuata fara el. Clinica din Paris unde spuneti ca exista acest robot, a si renuntat la el dupa ~1 an, deci nu mai sunt decat doua... De ce credeti ca nici o clinica din SUA, unde este varful tehnologiei, nu l-a achizitionat? Poate ca in viitor, daca performantele sale tehnice se vor imbunatati si pretul va deveni realist, se va impune si Avicenna. Nu ar strica sa adunati mai multe informatii inainte de a publica un articol, si sa treceti peste dorinta dvs jurnalistica de a cauta senzationalul. Multumesc!