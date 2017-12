„Opera Night” cu Teatrul „Oleg Danovski”, la Castelul Corvinilor

Melomanii constănţeni care sperau că în acest sezon se vor mai răcori sub cupola Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” trebuie să-şi ia gândul de la evenimentele muzicale, până în toamnă. Doar cei pe care planurile de concediu îi vor purta, la Hunedoara, în prima decadă a lunii lui Cuptor, vor avea ocazia să se delecteze în curtea interioară a Castelului Corvinilor, în răcoarea nopţii, cu bijuterii muzicale, în cadrul Festivalului Internaţional „Opera Night”. Cel mai mare festival de muzică clasică în aer liber din Transilvania, aflat la prima ediţie, le va oferi melomanilor din întreaga ţară, dar şi celor străini, evenimente speciale, sub bagheta lui Koichiro Kanno, care-i va avea protagonişti pe soliştii TNOB „Oleg Danosvki” şi invitaţii lor din Austria, Bulgaria şi Mexic.

„Bijuterii muzicale”. Festivalul „Opera Nights” se va deschide pe 8 iulie, de la ora 21.00, cu o gală de operă extraordinară, care le va aduce în faţa publicului prezent în Sala Dietei pe sopranele Mădălina Sandu - Constanţa, Daniela Vlădescu - Bucureşti şi Caterina Lal Coresi - Austria. Vocilor feminine li se alătură tenorul mexican Hector Lopez, baritonul bulgar Krum Galabov, baritonul Cătălin Ţoropoc şi basul Constantin Acsinte.

Pe 9 iulie, în curtea interioară a Castelului Corvinilor, publicul se va delecta cu „Bijuterii muzicale” prezentate de corul şi opera TNOB, soliştii serii fiind soprana Daniela Vlădescu, basul vienez Theodore Coresi şi violonistul Cristian Ruscior din Viena. „Nopţile Operei” se vor încheia cu opera „Traviata”, de Giuseppe Verdi, o coproducţie Vienna Opera Company - Teatrul „Oleg Danovski”. Regizorul spectacolului este Cristina Cotescu de la Opera Naţională Bucureşti, asistent de regie fiind Theodore Coresi din cadrul Vienna Opera Company. Regia artistică a spectacolului este realizată de Anghel I. Arbore, scenografia îi aparţine lui Cătălin I. Arbore, iar coregrafia este semnată de Fănică Lupu-Lieşti.

Muzică şi film. În preambulul Festivalului „Opera Nights”, în perioada 2-5 iulie, cu începere de la ora 22.00, vor avea loc proiecţii de film artistice sub genericul „Dracula Nights at Corvinilor Castle”. Propunerile organizatorilor din acest an sunt lungmetraje premiate şi apreciate de comunitatea cinefililor: thriller-ul „Imperiul minţii”, de David Lynch, „Concertul”, de Radu Mihăileanu şi „Discursul regelui”, de Tom Hooper.