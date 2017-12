Opera protestează din nou: revolta sub scenă, balerinii pe scenă

Baletul “DSCH. The Dream”, care trebuia să se joace sâmbătă, 23 aprilie, pe scena Operei Naţionale Bucureşti, a fost anulat. Protestele au început din fosa orchestrei. Aceasta, sub conducerea dirijorului Tiberiu Soare, au tăcut, iar balerinii pregătiți au încremenit pe scenă. Cortina a fost trasă. Orchestra şi membrii colectivului Operei au ocupat fosa orchestrei, sub conducerea dirijorului Tiberiu Soare, iar balerinii din spectacol au stat pur și simplu pe scenă. Johan Kobborg a postat sâmbată seară un scurt mesaj pe contul sau de Twitter: "România, accepţi asta? Europa, accepţi asta? Lume?".

În ciuda unor negocieri prealabile dintre Tiberiu Soare, dirijorul orchestrei, și Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii, spectacolul de aseară nu s-a mai ținut, sub ochii înmărmuriți ai spectatorilor. Mai mult, "Tiberiu Soare le-a spus aseară spectatorilor că balerinii de pe scenă nu reprezintă Opera Naţională. Dar pe scenă eram şi balerini români, şi străini. E o discriminare faţă de dansatorii străini, dar chiar şi faţă de noi, românii de pe scenă", declară Cristi Preda și Marina Minoiu, artiști ai Operei, citați de Hotnews.ro.

“Am fost umiliţi de conducerea Ministerului Culturii, care a schimbat patru directori ai Operei de la începutul lunii până acum. Oameni de mare valoare au fost pur şi simplu călcaţi în picioare”, a punctat dirijorul Tiberiu Soare, referindu-se şi la Vlad Conta, aflat la rândul său în fosă.