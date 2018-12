Operație în PREMIERĂ, la Spitalul Județean de Urgență Constanța!

09:39:04 / 07 Noiembrie 2018

Pentru GIGI

Am dat acestui medic antipatic 300€ pt ca mama sa aiba un tratament omenesc decent.Binenteles a folosit un intermediar sa ii ia.O asa zisa doamna.Rezultataul a fost dezastruos.Bagata pe ati mama nu a mai trait nici o noapte.Medicul fostul medic in fapt CĂTĂLIN GRASĂ a evitat să dea fata in fata cu mine.Ii dorec sa aiba parte de ce a avut mama.Un asa nemernic nu am mai vazut prin ciiiite si cîte spitale am fost cu mama.Tre evitat acest asa zis spital.Medici sînt toooooti flămînzi si ne îndestulat de propriile salarii.Nu mai vb de asistente care mi-au spus de la obraz.Sa nu uit acest nemernic ii politician cu carnet de partid.PSD scrie in fruntea lui.