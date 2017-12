Operaţie reuşită

Un spital din Shanghai a anunţat că a reuşit separarea a două siameze de patru luni, la sfârşitul unei delicate intervenţii chirurgicale care a durat şase ore, fiind realizată de patru echipe de chirurgi. Starea siamezelor An An şi Xin Xin, care aveau inimile într-un singur pericard şi un mare ficat comun, este stabilă şi continuă să fie sub supraveghere la secţia de terapie intensivă. ”Le-au fost separate inimile, ficatul şi le-a fost reconstituită cutia toracică, utilizând plăci dintr-un aliaj de titaniu”, a indicat directorul medical al spitalului Liu Jinfen. Bebeluşii sunt în continuare conectaţi la aparate de asistenţă respiratorie, dar este o etapă normală. Medicii se aşteaptă la o refacere completă a bebeluşilor, fiind ştiut faptul că ficatul este un organ care se regenerează relativ repede.

Este cea de-a treia operaţie de acest fel realizată în spital, a indicat purtătorul de cuvânt al clinicii din Shanghai, un oraş din estul Chinei reputat pentru înaltul său nivel de pregătire şi dotare medicale. Mama a descoperit la ecografie că este însărcinată cu siamezi, dar la sfatul medicilor a decis să păstreze bebeluşii. Circa 1,2 milioane de copii cu malformaţii se nasc anual în China. Potrivit unor recente date statistice, în 2009, la o populaţie de 1,34 miliarde de locuitori s-au înregistrat 16 milioane de naşteri.