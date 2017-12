Operaţie reuşită, pacient mort

\"Operaţia a reuşit, dar pacientul e mort\"... Parcă astfel a glumit mister Franks cu cinism, acum câteva zile, referindu-se la măsurile \"anticriză\" ale Guvernului Băsescu-Boc-Udrea şi compania! Sigur că şeful delegaţiei FMI şi-a nuanţat diagnosticul cu diplomaţie, totuşi verdictul a sunat tot ca o lovitură de topor pe gâtul economiei româneşti.

Actuala guvernare se laudă în faţa poporului, ca să mă exprim în limba de lemn, cu iniţiativele sale drastice, dar, vezi Doamne, \"curajoase\", susţinând demagogic că opoziţia n-ar fi avut un asemenea curaj şi atâta \"pricepere\" dacă s-ar fi aflat la putere. Haida de, pardon de expresie! Care pricepere? Concedierile continuă, consumul e la pământ, economia agonizează, iar preţurile alimentelor au început să crească de atâta \"prosperitate\"... De la 1 februarie \"vom trăi niţel mai bine\", cum spunea Traian Băsescu despre anul 2011, adică toate produsele de bază s-au scumpit pentru că \"economia duduie\", nu-i aşa!? Uleiul s-a făcut 7 lei, preţul pâinii a crescut cu 15%, laptele şi ouăle s-au scumpit, iar toate astea dovedesc că \"operaţia a reuşit\" cu brio. Dar pacientul? Ei bine, pacientul colectiv are pensii şi salarii mai mici şi se dă cu capul de pereţi pentru felul în care a votat în 2008 şi 2009! Dacă se vor scumpi şi gazele, aşa cum a cerut FMI-ul, cred că pacientul îşi va da duhul definitiv.

S-o spunem pe aia dreaptă: reforma statului şi măsurile anticriză sunt un eşec total!... Mister Franks nu putea să facă o declaraţie atât de \"nepoliticoasă\" deoarece FMI are de încasat de la România grămezi de bani, sub forma dobânzilor pentru împrumuturile acordate. Iar actuala guvernare este atât de pricepută încât continuă şi anul acesta să se îndatoreze cu 461 de euro pe minut, aşa cum a calculat cineva.

Oare va supravieţui pacientul până la viitoarele alegeri? Această întrebare devine tot mai \"shakespeariană\", pe zi ce trece!