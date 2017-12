Operații demonstrative în laparoscopie pediatrică, la Spitalul Județean

Mai mulți copii cu malformații grave au avut șansa să fie operați la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” Constanța, cu metode moderne, de către o echipă mixtă de doctori, din România și Germania. Șeful Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a SCJU Constanța, prof. dr. Constantin Tica, a declarat că doi dintre copii au fost operați laparoscopic (nu a mai fost nevoie de deschiderea chirurgicală a abdomenului), cu succes. Este vorba despre un copil de 13 ani, o fetiță cu o tumoră ovariană gigant, și un băiat de 12 ani, cu hidronefroză. ”Este o malformație gravă, care poate duce la distrugerea rinichiului. Această anomalie se clasează pe locul IV în privința malformațiilor”, a explicat șeful Clinicii. O asemenea operație, în Germania, costă aproximativ 20 de mii de euro. Medicii din Germania, dr. Reza Vahdad și dr. Tobias Klein, ambii din Koln, au spus că, în străinătate, copiii nu ajung în stadii atât de grave la spitale pentru că sunt duși la controale în timp util. Precizăm că intervențiile au fost filmate și transmise în direct pe un monitor, într-o sală alăturată, astfel încât tehnica folosită să poată fi învățată și de către medicii rezidenți. Costurile intervențiilor, dar și alte costuri financiare (transport avion doctori, materiale, cazare medici etc.) sunt acoperite de Asociația „Hope for The Nations“ Romania și New Horizon România. Precizăm că, între 9 și 14 octombrie, la SCJU are loc Workshop-ul cu tema ”Operații demonstrative în laparoscopia pediatrică”, cu participare internațională. 2016 este al optulea an de când se organizează la Constanța acest eveniment. Workshopul este creditat de Colegiul Medicilor din România cu 24 de ore EMC.