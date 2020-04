Operaţiunea „Bani din elicopter”. Fiecare american va primi un cec de la stat pentru a reînvia economia. Ce face UE

La jumătatea lunii martie Secretariatul Trezoreriei a anunţat că fiecare american va primi un cec de la stat pentru a stimula consumul şi, prin urmare, economia: 1.200 USD pentru cei care câştigă mai puţin de 75.000 USD pe an, 2.400 pentru cuplurile căsătorite câştigând mai puţin de 150.000 pe an, plus 500 de dolari pe copil, relateazăRTL.



"Americanii care au dat datele bancare la administraţia fiscală vor primi fondurile în termen de două săptămâni", a declarat secretarul de stat pentru Trezorerie, Steven Mnuchin, pe 2 aprilie.



Dar, în realitate, aceste transferuri de fonduri sunt mai complicate decât se aşteptau, în special pentru mulţi americani care nu şi-au transmis datele bancare către fisc. Pentru acestia distribuţia banilor ar putea fi amânată până în septembrie, a anunţat Washington Post.



2.000 de miliarde de dolari pentru a reînvia economia



Această distribuţie de bani, poreclită „bani din elicopter”, ca şi cum statul ar fi aruncat bancnote către populaţie, ar trebui să permită economiei americane să se confrunte cu pandemia Covid-19, ca parte a unui plan de stimulare monetară de 2.000 de miliarde de dolari, decis de administraţia Trump şi aprobat de Senat.

Apel către UE pentru un plan asemănător



Experţii fac apel la Uniunea Europeană să facă acelaşi lucru, prin intermediul Băncii sale Centrale, care nu a pus încă nicio măsură de acest fel pe ordinea de zi. Economist la Universitatea Paris-I, Jézabel Couppey-Soubeyran a propus în ianuarie să "plătească fiecărui cetăţean din zona euro între 120 şi 140 de euro de monedă centrală digitală, pe un cont deschis pentru fiecare la Banca Centrală Europeană".