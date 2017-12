Operaţiunile de recuperare, oprite din nou pe epava Concordiei

13 VICTIME Operaţiunile de căutare ale celor 19 de persoane dispărute în naufragiul navei Concordia au fost, din nou, întrerupte ieri ca urmare a mişcărilor pachebotului care fac riscantă intervenţia echipei de salvare. O reuniune tehnică va avea loc pentru a analiza datele şi a vedea dacă nava Concordia s-a deplasat şi de ce, înainte de a hotărî dacă şi când vor fi reluate căutările. Explorarea părţii subacvatice a navei, care a fost reluată sâmbătă după o întrerupere survenită vineri, a permis recuperarea cadavrului a două femei, ridicând la 13 bilanţul celor morţi. Va fi nevoie de teste ADN pentru identificare, întrucât cadavrele au stat mai mult de o săptămână sub apă. Ultimele cadavre au fost găsite pe puntea a patra, respectiv a şaptea, ambele purtând veste de salvare. Specialiştii susţin că trebuie să se acţioneze rapid pentru a scoate tot combustibilul de la bord, pentru a nu produce şi o catastrofă ecologică. Deja un vas italian este în aşteptare, ca măsură de precauţie, în caz că se produce o scurgere de petrol.

Căpitanul Francesco Schettino este în arest la domiciliu, acuzat de omor multiplu prin imprudenţă, provocarea naufragiului şi abandonarea navei. Procurorii susţin că naviga prea aproape de Giglio, pe un curs neautorizat, pentru a-i saluta pe oamenii de pe insulă. Acesta a recunoscut că a făcut o greşeală care a dus la scufundarea vasului, însă compania proprietară infirmă că ar fi fost anunţată imediat despre aceasta. Noi informaţii se scurg în presă din interogatoriul luat comandantului navei. „Am făcut o prostie, trimiteţi remorchere şi elicoptere”, ar fi spus el telefonic unui responsabil al companiei Costa, la numai un sfert de oră după coliziune. Versiunea căpitanului este contrazisă însă de patronul companiei Costa, Pier Luigi Foschi, care susţine că Schettino a minţit pe toată lumea, şi compania, şi echipajul, în legătură cu gravitatea situaţiei. Compania le-a suspendat din funcţie pe căpitan.

PANICA PASAGERILOR În apărarea sa vin o serie de informaţii de la preotul navei. Controversatul comandant a plâns ca un copil în braţele preotului de la bord, la câteva ore după accidentul din apropiere de insula Giglio, a declarat preotul pentru săptămânalul francez „Famille Chretienne”. Părintele Raffaele Malena, care s-a înors în satul său Ciro Marina, din Calabria din sudul Italiei, a povestit că a părăsit nava printre ultimii, sâmbăta trecută la 01:30, apoi rămânând apoi printre răniţi în port. Peotul, în vârstă de 73 de ani, care a lucrat pentru compania Costa de mai bine de douăzeci de ani, a lădat curajul membrilor echipajului în mijlocul panicii, „eroi de toate naţionalităţile” pe care i-a numit cu căldură „băieţii mei”. „Unii spun că echipajul era incompetent. Nu, băieţii mei sunt eroi! Ceea ce vă spun aici, voi spune şi în faţa magistraţilor când mă vor întreba. Tremurau de frică, erau ameninţaţi de pasagerii înfuriaţi. Le spuneau oamenilor să nu se mai urce în bărcile pline, dar oamenii se urcau oricum”, a povestit acesta. „Am văzut o fetiţă care a căzut la pământ, oamenii continau să treacă peste ea dar nu din răutate ci pentru că tuturor le era frică. Am luat-o în braţe, am sărutat-o şi am calmat-o şi am reunit-o cu mama ei care era cu mult în spate”, a povestit preotul.

PROCESE CIVILE Ancheta oficială este departe de a se fi încheiat, dar specialiştii sunt deja de acord că cea mai mare parte a vinei o poartă căpitanul navei, care a decis să manevreze nava prea aproape de coastă. Operatorul navei Costa Concordia a fost dat în judecată în SUA, în numele pasagerilor, iar reclamanţii cer despăgubiri de cel puţin 160.000 de dolari pentru fiecare pasager de pe navă. Compania face eforturi să stăvilească avalanşa de procese pe care călătorii şi urmaşii victimelor intenţionează să le intenteze. O primă ofertă este o reducere de 30% la costurile unei eventuale viitoare călătorii. Totodată, bilete pentru o croazieră prevăzută pentru luna aprilie la bordul navei Costa Concordia au mai putut fi cumpărate pe pagina de Internet a companiei duminică, la două zile după naufragiu, a povestit sâmbătă, Simon Calder, specialist în domeniul transporturilor la cotidianul britanic „The Independent”. Jurnalistul a intrat, în duminica următoare fatalului accident din 13 ianuarie, pe pagina de Internet a companiei pentru a căuta informaţii utile pasagerilor care-şi cumpăraseră bilete pentru viitoare croaziere pe vasul naufragiat. Nu a găsit nicio informaţie referitoare la un eventual ramburs ori contraofertă, în schimb a rămas surpins când a văzut promoţia pentru o călătorie la bordul Costa Concordia în luna aprilie.

Concordia a eşuat în noaptea de vineri spre sâmbăta trecută, la 30 de metri de coastă, după ce a lovit o stâncă în apropierea insulei toscane Giglio. Vasul avea la bord 4.229 de persoane, între care 3.200 de turişti de 60 de naţionalităţi şi o mie de membri ai echipajului din 40 de ţări diferite.