Operatorii din România nu sînt interesaţi de terminalul de pasageri

Turismul de croazieră evoluează spectaculos la Constanţa, dovadă fiind creşterea constantă din ultimii ani a traficului navelor de pasageri în Portul Constanţa. Potrivit statisticilor, în perioada 2000 - 2006, numărul escalelor făcute de navele fluviale şi maritime de croazieră a crescut de cinci - şase ori, iar în cursul anului trecut, numărul turiştilor care au ajuns la Constanţa pe apă a fost de aprox. 47.000. Reprezentanţii Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa (APMC) spun că această performanţă nu ar fi fost posibilă dacă nu ar fi existat terminalul de pasageri, obiectiv dat în folosinţă în luna decembrie 2005. Deşi a fost proiectat conform standardelor europene, iar numărul persoanelor care tranzitează acest terminal creşte de la an la an, conducerea APMC nu a reuşit să găsească un operator pentru acest obiectiv. În cursul anului trecut au fost organizate patru licitaţii pentru găsirea unui „peţitor”, însă nicio societate nu şi-a manifestat interesul pentru terminalul de pasageri. Cu toate acestea, APMC nu renunţă la ideea de a găsi un administrator, aşa cum a găsit pentru toate celelalte investiţii de acest gen din Portul Constanţa. În acest sens, directorul APMC, Constantin Matei, a declarat că va organiza o nouă licitaţie în vederea găsirii unui operator. „Intenţionez să facem o campanie de publicitate la nivel internaţional pentru acest obiectiv, astfel ca la licitaţie să se prezinte şi operatori străini, mai ales din Grecia şi Turcia”, a declarat Matei. În opinia sa, terminalul de pasageri are un potenţial deosebit, care, în prezent, nu este exploatat la adevărata sa valoare. Totodată, reprezentanţii firmelor de agenturare spun că şi ungurii sînt interesaţi de exploatarea terminalului românesc. Această speculaţie este una plauzibilă, avînd în vedere că în ultimii trei ani, cele mai multe escale făcute în Portul Constanţa sînt cele ale de navelor fluviale de croazieră care fac curse regulate pe linia Budapesta - Constanţa.