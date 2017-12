Operatorii, obligaţi să deblocheze gratuit telefoanele codate în reţeaua proprie?

Dacă va fi aprobat un proiect de decizie al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii (ANC), furnizorii de comunicaţii ar putea fi obligaţi să deblocheze gratuit terminalele codate în reţeaua proprie după terminarea perioadei minime obligatorie de rămînere în reţea, stabilită prin contract. ANC a publicat ieri, spre consultare publică, un proiect de decizie prin care stabileşte condiţiile în care furnizorii de servicii de comunicaţii electronice vor debloca terminalele codate în reţeaua proprie. Potrivit proiectului, deblocarea se va face gratuit dacă perioada minimă obligatorie de rămînere în reţea stabilită prin contract s-a terminat. Dacă utilizatorul cere deblocarea înainte de sfîrşitul perioadei minime prevăzute în contract, furnizorul are obligaţia de a face deblocarea, dar numai în condiţiile în care obligaţiile pe care utilizatorul şi le-a asumat prin contract au fost îndeplinite (achitarea unor diferenţe de preţ sau penalităţi de reziliere). „Dorim ca utilizatorul român să aibă libertate completă de alegere şi să poată profita de concurenţa de pe piaţa de comunicaţii. Am introdus portabilitatea, dar utilizatorul trebuie să îşi poată lua cu el nu doar numărul, ci şi telefonul atunci cînd alege serviciile unui alt furnizor. Pentru asta, operatorii trebuie să asigure clientului deblocarea terminalului, astfel încît acesta să poată fi folosit în orice altă reţea”, a declarat preşedintele ANC, Liviu Nistoran. Această obligaţie va viza în principal telefoanele mobile, dar se aplică şi în cazul celorlalte terminale captive în reţelele de comunicaţii electronice (modem, card de date etc). Deblocarea, care la majoritatea telefoanelor mobile se face prin introducerea unui cod prin tastatura telefonului, ar trebui să se realizeze în maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea unei cereri în acest sens. Furnizorul va avea totodată obligaţia ca, înaintea încheierii contractelor de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice, să informeze utilizatorul cu privire la costurile ce vor trebui suportate în situaţia deblocării terminalului înainte de împlinirea perioadei pentru care a fost încheiat contractul. Proiectul de decizie privind stabilirea condiţiilor pentru deblocarea terminalelor este postat, spre dezbatere publică, pe pagina de Internet a ANC, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri pînă la 20 februarie 2009.